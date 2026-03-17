GODIŠNJICA STRADANJA NA KiM: Dačić poručio: Pokušaji brisanja istorije neće proći

Navršile su se 22 godine od Martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, a tim povodom oglasio se Ivica Dačić porukom da Srbija neće zaboraviti stradanje svog naroda, niti pristati na prekrajanje istorije, ukazujući da za ovaj zločin ni danas nema pravde.

- Danas se navršavaju 22 godine od Martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, jednog od najbolnijih zločina nad srpskim narodom u novijoj istoriji. Za samo tri dana spaljene su srpske kuće, crkve i manastiri, uništavane srpske svetinje, a hiljade Srba proterane su sa svojih vekovnih ognjišta - napisao je Dačić na svom Instagramu i dodao:

- To je bio organizovani i smišljeni pogrom, motivisan albanskim separatizmom, sa jasnim ciljem - etničkim čišćenjem Srba iz južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. I danas, više od dve decenije kasnije, pravda za srpske žrtve ne postoji, a međunarodna zajednica ostala je slepa nad sudbinom Srba na Kosovu i Metohiji.

- Srbija neće ćutati. Srbija neće zaboraviti. Srbija neće pristati na prekrajanje istorije, na ponižavanje svojih žrtava i na pokušaje da se izbriše svaki trag viševekovnog postojanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - istakao je Dačić.

POVEZANE VESTI

Politika

U Gračanici obeležena godišnjica martovskog pogroma nad Srbima na KiM (FOTO)

Politika

Dačić povodom obeležavanja godišnjice pogroma poručio da Srbi na KiM nisu sami

Politika

'NAROD NE ZABORAVLJA KO JE BIO TU, A KO NE!' Danijela Nikolić za Pink o pogromu na KiM: Tada nismo imali državu iza sebe i tada smo imali okretanje gl

Politika

Gujon: Pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji zločin protiv hrišćanstva i evropske civilizacije

Politika

Potresno saopštenje SPC povodom godišnjice zločina nad Srbima na KiM

Politika

OBELEŽENA 21. GODIŠNJICA POGROMA NAD SRBIMA NA KIM: Još jedno gorko svedočenje o ljudskoj nepravdi, ali istovremeno i o veličini i snazi duhovnog podv