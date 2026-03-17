GODIŠNJICA STRADANJA NA KiM: Dačić poručio: Pokušaji brisanja istorije neće proći

Navršile su se 22 godine od Martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, a tim povodom oglasio se Ivica Dačić porukom da Srbija neće zaboraviti stradanje svog naroda, niti pristati na prekrajanje istorije, ukazujući da za ovaj zločin ni danas nema pravde.

- Danas se navršavaju 22 godine od Martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, jednog od najbolnijih zločina nad srpskim narodom u novijoj istoriji. Za samo tri dana spaljene su srpske kuće, crkve i manastiri, uništavane srpske svetinje, a hiljade Srba proterane su sa svojih vekovnih ognjišta - napisao je Dačić na svom Instagramu i dodao:

- To je bio organizovani i smišljeni pogrom, motivisan albanskim separatizmom, sa jasnim ciljem - etničkim čišćenjem Srba iz južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. I danas, više od dve decenije kasnije, pravda za srpske žrtve ne postoji, a međunarodna zajednica ostala je slepa nad sudbinom Srba na Kosovu i Metohiji.

- Srbija neće ćutati. Srbija neće zaboraviti. Srbija neće pristati na prekrajanje istorije, na ponižavanje svojih žrtava i na pokušaje da se izbriše svaki trag viševekovnog postojanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - istakao je Dačić.

