'NAROD NE ZABORAVLJA KO JE BIO TU, A KO NE!' Danijela Nikolić za Pink o pogromu na KiM: Tada nismo imali državu iza sebe i tada smo imali okretanje glave tamo gde očekuješ spas (VIDEO)

Od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji prošle su 22 godine. Ubijeno je 19 Srba, na stotine povređeno, preko 4.000 proterano, a uništeno je više od 1.000 crkava, manastira i kuća.

Na današnji dan 2004. godine započeo višednevni talas nasilja albanskih ekstremista usmeren protiv Srba, čiji je cilj bio egzodus srpskog naroda sa Kosova i Metohije i uništenje svega što podseća na naše državno i nacionalno prisustvo na tom području.

Predsednica skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Danijela Nikolić, gostujući u Novom jutru na TV Pink rekla je da se seća tog dana.

- Sve je u jednom trenutku počelo da gori kao neka apokalipsa. Gorelo je sve i prosto su hteli da nam ostave život na zgarištu. To je jedan kontinuitet takvih napada i etničkog čišćenja koje se nastavlja i dan danas. Kao nagradu za 17. mart kada su kako mi kažemo goreli vekovi, oni su 2008. godine dobili takozvanu državu, samoproglašenu nezavsinost Kosova koja je tada priznata od moćnih zemalja, koji su 78 dana 1999. godine rušili i uništavali ovu zemlju - rekal je Nikolić.

U tom trenutku tadašnji predsednik je pobegao u Rumuniju, poslao je jedno saopštenje, a usledila su tri dana pakla prema njenim rečima, ističući da tada nije bilo podrške države za narod na Kosovu i Metohiji.

- Do 2012. godine ostali smo potpuno sami. Kada napadaju predsednika Vučića, kada napadaju ovu vlast, ja uvek volim da kažem, tada kada sam izgubila tri člana svoje porodice nisu me tada odbranili, to je bila politika koja nije odbranila narod na Kosovu i Metohiji. Albanci su nastavili taj kontinuitet politike koji mi živimo i dan danas, na delu je i dalje etničko čišćenje, ali je sprečen administrativni pogrom- rekal je Nikolić.

- Da su oni uspeli i da naša diplomatija nije bila vredna, pre svega predsednik Aleksandar Vučić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, kao i naša Srpska lista, da nisu danonoćno radili na pronalasku rešenja, koje je u ovom trenutku dobro rešenje, ne idealno, mi bi smo danas imali još jedan pogrom - rekla je Nikolić.

- Mi se svi sećamo sa tugom Borivoja Spasojevića i Ane Tučev koje je ubijena snajperom u Kosovskoj Mitrovici na svojoj terasi. Ali tada nismo imali državu iza sebe i tada smo imali okretanje glave tamo gde očekuješ spas - podestila je Nikolić.

Ona je naglasila da je tuga što je za našu vlast 2004. godine Kosovo i Metohija bila završena priča.

- To jedno saopštenje nikome na KiM nije značilo. Ovoj vlasti su ostavljene mrvice i pitanje Kosova i Metohije koje je rešeno. A onda sa druge strane imate kritičare koji stalno govore kako smo mi prodali Kosovo. Da su oni od pre 2012. godine ostali mi danas ne bi pričali o zakonu o strancima, ne bi smo pričali o Briselskom sporazumu i ne bi bilo reči o Kosovu i Metohiji, to bi odavno bila završena priča koju bi priznao i Beograd. Svako svoje breme nosi, narod nije glup i ne zaboravlja, tako da odlično znamo ko je za nas bio ko u svakom trenutku. Tačno je da Albanci neće zajednicu srpskih opština, Aljbin Kurti je neće, a zbog svoje politike nastavka etničkog čišćenja je i dobio 50 odsto glasova Albanaca, realnih ili nerealnih to ćemo još utvrditi jer je glasala dijaspora, oni koji ne žive pod Kurtijem su dali tu podršku- rekal je Nikolić.

Ona je dodala da je diplomatija uradila dobru stvar jer su studenti na fakultetima, ljudi na radnim mestima i da se nesmetano ulazi na prostor Kosova i Metohije.

Nikolić je dodala, koliko god neko kritikovao, ova vlast je sačuvala sistem, sačuvane su institucije u okviru sistema Republike Srbije.

Autor: Jovana Nerić