Potresno saopštenje SPC povodom godišnjice zločina nad Srbima na KiM

Srpska pravoslavna crkva (SPC) podsetila je, povodom 22 godine od talasa nasilja albanskih ekstremista nad Srbima na Kosovu i Metohiji, da je tada proterano 4.012 Srba, od kojih se većina do danas nije vratila u svoje domove, a da su se ekstremisti posebno obrušili na srpske pravoslavne svetinje i da je uništeno 35 crkava i manastira,

"U talasu nasilja na Kosovu i Metohiji tada je ubijeno 19 osoba, od kojih osam Srba, dok je 11 Albanaca stradalo u obračunu sa pripadnicima međunarodnih snaga bezbednosti. Povređeno je najmanje 170 Srba, kao i desetine pripadnika međunarodnih snaga koji su se sukobili s lokalnim Albancima štiteći Srbe i njihovu imovinu. Porušeno je oko 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 verskih objekata, uključujući 18 spomenika kulture, među kojima i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu", navedeno je u saopštenju SPC.

Ističe se da je crkva Bogorodice Ljeviške, koja je jedan od najreprezentativnijih spomenika srednjovekovne Srbije i episkopsko središte Srpske Crkve u srednjem veku, unekoliko obnovljena i da je prva liturgija u njoj služena šest godina kasnije, ali da tragovi devastacije i požara nisu otklonjeni.

SPC podseća da je to zdanje 2006. stavljeno na listu spomenika pod zaštitom UNESKO-a.

U saopštenju se ukazuje da su se albanski ekstremisti posebno obrušili na srpske pravoslavne svetinje.

"Uništeno je 35 crkava i manastira, a u ovim nezapamćenim vandalskim aktima, od kojih su neki prenošeni uživo na lokalnim kosovskim televizijama (kao na primer u Podujevu) zauvek su uništene brojne ikone i nepokretna kulturna dobra koja su vekovima preživeli osmansku okupaciju i svetske ratove", naglašava SPC.

Dodaje se da je 17. mart 2004. godine posebno bolno pogodio srpski narod i njegovu Crkvu zbog toga što se sve ovo dogodilo ne u vreme ratnog haosa, već u prisustvu više hiljada pripadnika međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a, kosovske policije i UNMIK-a, od kojih, kako se ističe, niko nije javno preuzeo odgovornost za brojne propuste.

