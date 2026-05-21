Određen pritvor do 30 dana za uhapšene direktore srpskih institucija u Gračanici

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je danas pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica.

Iz tog suda je saopšteno da je sudija za prethodni postupak odobrio zahtev osnovnog tužilaštva u Prištini za određivanje mere pritvora protiv M.D, B.P, LJ.K, M.D, N.R, B.L. i S.M.

U saopštenju se navodi da nezadovoljne strane imaju pravo žalbe Apelacionom sudu protiv ove presude.

U Gračanici je u utorak privedena grupa direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucijao zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.

U Gračanici i okolnim mestima ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija danas su održani mirni protesti i skupovi podrške uhapšenim kolegama.

Srpska lista saopštila je u sredu da su neosnovana i politički motivisana hapšenja i određivanje pritvora časnim i poštenim Srbima, u režiji režima u Prištini, usledila nakon targetiranja od strane Nenada Rašića, kao i da to neće uplašiti srpski narod u Gračanici i širom Kosova i Metohije.

Takođe, SL je pozvala međunarodnu zajednicu da najhitnije reaguje povodom poslednjeg slučaja hapšenja Srba u Pokrajini, jer je, kako kažu, na delu politički motivisan progon srpskog naroda koji ne pristaje "da proda veru za večeru".

Autor: A.A.