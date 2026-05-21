SRBI SLOŽNI NA CENTRALNOM KOSMETU: Masovni skupovi podrške uhapšenim direktorima institucija u Gračanici!

U Gračanici i okolnim mestima ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija danas se održavaju mirni protesti i skupovi podrške uhapšenim kolegama.

Radnici doma zdravlja u Gračanici okupili su se na jednočasovnom protestu ispred ove zdravstvene ustanove kako bi pružili podršku uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija na području ove opštine.

Zbog protivpravnog i neosnovanog privodjenja kolega, protestovali su i radnici ispred Kliničko - bolničkog centra Priština sa privremenim sedištem u Gračanici, ispred Doma zdravlja u Donjoj Gušterici, OŠ Braća Aksić u Lipljanu, ispred Doma zdravlja u Gračanici, radnici KBC Gračanica, OŠ Kralj Milutin u Gračanici, OŠ Sveti Sava u Sušici kao i u drugim prosvetnim i zdravstvenim ustanovama na prostoru centralnog Kosova i Metohije.

Veliki skup podrške uhapšenim Srbima održan je juče na platou u centru Gračanice, a okupljanja je bilo i ispred Osnovne škole "Braća Aksić" u Lipljanu.

Uhapšenim Srbima određena je mera policijskog zadržavanja do 48 sati, potvrdio je u sredu Nebojša Boričić, advokat Bobana Petrovića, direktora Elektrotehničke škole u Sušici, koji je među uhapšenima.

Direktori zdravstvenih i obrazovnih institucija privedeni su u utorak jer su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.

Srpska lista saopštila je u sredu da su neosnovana i politički motivisana hapšenja i određivanje pritvora časnim i poštenim Srbima, u režiji režima u Prištini, usledila nakon targetiranja od strane Nenada Rašića, kao i da to neće uplašiti srpski narod u Gračanici i širom Kosova i Metohije.

Takođe, SL je pozvala međunarodnu zajednicu da najhitnije reaguje povodom poslednjeg slučaja hapšenja Srba u Pokrajini, jer je, kako kažu, na delu politički motivisan progon srpskog naroda koji ne pristaje "da proda veru za večeru".

Autor: D.S.