Petković: Priština vrši zastrašivanje srpskih birača privođenjem direktora institucija Republike Srbije

Pritvor od mesec dana za sedmoro uglednih srpskih direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije - Bratislava Lazića, Mirjanu Dimitrijević, Sašu Mladenovića, Bobana Petrovića, Ljubišu Karadžića, Milicu Dimić i Nebojšu Rašića - određen je po direktnom političkom nalogu Aljbina Kurtija, uz pomoć njegovog poslušnika Nenada Rašića, a sa tri osnovna cilja – da se dodatno udari na srpske institucije zdravstva i školstva, da se oslabi Srpska lista i da se srpski narod zastraši pred početak izborne kampanje.

Ono na šta Kurti nije računao, jeste da srpski narod pokazuje da je najsložniji i najsnažniji kada je to najpotrebnije i da će zato na ovim izborima još snažnje podržati Srpsku listu, a izdajnika Rašića poslati na zasluženo mesto – na smetlište političke istorije.

Ne samo da je reč o Kurtijevoj predizbornoj nervozi pa zato preko leđa srpskog naroda ponovo želi da se domogne vlasti jer svojim biračima nema šta drugo da ponudi, ovde je po sredi i Kurtijev dodatni pokušaj obračuna sa srpskim zdravstvenim i prosvetnim institucijama na KiM, kao vid osvete za ono što nije uspeo da sprovede 15. marta ove godine.

Ne postoji nigde u svetu primer da interni administrativni procesi budu osnov za hapšenje direktora krucijalnih institucija s obzirom na to da je pitanje radno-pravnih odnosa jasno definisano zakonom i vodi se u skladu sa zakonskim procedurama i propisima.

Nedopustivo je mešanje Prištine u srpsko školstvo i zdravstvo na Kosovu i Metohiji nad kojim Kurti nema nikakve ingerencije i direktna je odgovornost Nenada Rašića hapšenje sedmoro srpskih direktora i uvođenje takozvane kosovske policije u srpske institucije na KiM.

Ističemo da direktori prosvetnih i zdravstvenih institucija uživaju ogroman ugled medju srpskim narodom i svojim kolegama, poznati po tome da svoju duznost obavljaju časno, profesionalno i u skladu sa svim pravilima etike, dok su Rašić i Kurti svojim činom pokazali kolike su moralne ništarije.

Ovo je još jedan pokazatelj da srpski narod na KiM ima samo svoju državu Srbiju i Srpsku listu u koje može da se uzda i osloni i zato ćemo nastaviti da snazno i odlucno pomažemo srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

Pritom, još jednom ističemo da će svi koji su svojim činjenjem doprineli privođenju sedmoro direktora srpskih institucija biti procesuirani i krivično gonjeni u skladu sa zakonom.

Povodom protivpravnog zatvaranja srpskih direktora, Beograd je u stalnoj komunikaciji sa svim relevantnim medjunarodnim predstavnicima, zahtevajući da sedmoro Srba odmah bude pušteno na slobodu.

Autor: A.A.