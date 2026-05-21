Ovo što smo danas videli je zastrašujuće. Hoću da pohvalim sve pripadnike policije, SAJ i Žandarmerije, posebno Žandarmerije jer su pronašli telo. Ovo su uradili monstrumi, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Tužilac je tražio pritvor za šefa beogradske policije zbog prikrivanja dela. Ovo danas što smo videli je zastrašujuće. Želim da pohvalim sve pripadnike policijskih jedinica koji su učestvovali u traženju tela. Posebno žandarmeriji koja je našla telo. Ovo su uradili monstrumi. Nisu ljudi. O kome god da se radi nije ubijeno lice ni akademik ni neko bez dosijea, ali da na ovakav način nešto uradite je zastrašujuće i zapanjujuće. Niko na ovakav način ne sme da strada. Napravili su ti akciju gde su pozvali najmanje još jedno lice i to lice je pokušalo državne organe da navuče na pogrešan trag. Stalno je govorio Sava, Sava, Sava, ne bi li tražili telo u Savi, ali smo shvatili da obmanjuju i lažu, i posvetili smo se terenu kod Inđije i ljudi koji su specijalci našli su više izgorelog drveta i materijala na jednom mestu. Pre nego su iskopali bure, shvatili su da je reč o tome. Bure je presečeno na pola, telo je sklupčano, paljeno, mada je krvi ostalo i DNK se utvrđuje, ali 99% je reč o gospodinu Nešoviću. Onda su to i betonirali u nekoj garaži - rekao je Vučić za Javni servis i dodao:

- Ta lica su se vratila posle toga, dva sata im je ta operacija trajala, u kafanu i popila piće. Možete da zamislite sa kakvim monstrumima imate posla. Ponosan sam na činjenicu da je srpska država pokazala odlučnost, pohapsila sve aktere, bez zataškavanja i sada pitam sve ove lažove koji su 3 dana obmanjivali javnost, svi ti lažovi koji su pokušavali da obmanu, neka se zapitaju da li time ohrabruju da time čine slična dela u budućnosti. To je za nas znak za uzbunu. Ne da nisam zadovoljan, iz kože bih iskočio. Svi koji učestvuju u zaštiti kriminalaca, moraće da napuste posao, mi nećemo tajkunsku policiju koja će da pravi biznise, 97 odsto su čestiti policajci i zbog tih 3 odsto koje svi ljudi znaju, prljavi policajci i ceo grad to zna i mnogi gradovi to znaju, više neće moći taj posao da obavljaju. Moraće da postoji striktnost, obaveznost i jasne norme koje niko neće moći da ruši.

- Biće to teška borba. Pitanje je kako će se ovo završiti, ja dajem obećanje da ću dati sve od sebe. Znam šta ljudi očekuju od države. Znate li koliko ubistava imamo od 2000. do 2012. u 1946, a od 2013. do 2026? 1125. Ono što nam je problem, imate ljude za koje ne možete da kažete da su uvek loše radili za državu. Ali posle nekog perioda kažu "moramo da budemo u kontaktu sa kriminalcima zbog informacija itd". Ovaj monstrum koji je ovo uradio je bio policajac. Napustio je policiju 2001. ili 2002. Ovaj drugi je vozač, opet nešto povezan sa policijom. Za mene je neverovatno da imamo policajca koji kažu "on je zazidan u Expu, nikada nećemo otkriti". Hoćemo li imati dovoljno hrabrosti i snage, jer i o ovome će mnogi da ćute. Postoje tužioci, postoje sudovi, ali mora postojati i naša reakcija na ovo i biće najžešća moguća - rekao je Vučić.

- Onaj kome se dokaže krivično delo biće tretiran kao kriminalac, onaj kome se ne može dokazati biće pušten. Za nas ne postoje oni koji su iznad zakona i jači od države. Supruga ubijenog je došla u 16 sati, pošto je delo verovatno izvršeno. Reagovali smo snažno i odgovorno. Uhapsili i veći broj lica nego što bi mogli i u prvom momentu da osumnjičite. Tako ćemo i ubuduće da radimo - rekao je Vučić i dodao:

- Ovo je jedna od najsigurnijih zemalja u celoj Evropi, a po broju razotkrivenih ubistava jedna od najboljih i najefikasnijih policija sasvim sigurno u celoj Evropi. Ali ja time nisam zadovoljan i uvek se to nalazi na nekom od rukovodećih položaja. Hoću da imam uređenu zemlju da ovakve stvari više nikada ne vidimo. Srećan sam što možemo da pokažemo da nema zaštićenih. Za sve u ovoj zemlji sam ja kriv, samo ni za šta nisam zaslužan. Kad pada kiša, kad Zvezda gubi ili se desi teško ubistvo, Vučić je kriv. Kad nešto izgradim kažu "ne, to su naše pare".

- Kada vam kažu vračarski klan to je deo jednog od ova dva klana iz Crne Gore, to je njihova reakcija bila i an sva ova hapšenja vezana za restoran 27. Velike količine droge smo zaplenili u poslednjim danima. Lica koja su razbijala prozore, spaljivala lokale, biće uhapšena u najbržem mogućem roku, to su dva lica. Ova država je veoma snažna i nema zaštićenih. Postoji jedan problem, ljudi u Srbiji obožavaju da pričaju samo o lošim stvarima, ne govorim samo o blokaderskom pokretu već i provladinom pokretu. Podaci koje imamo nedvosmisleno govore da su neuporedo bezbedniji gradovi u Srbiji nego u Evropi. Problemi postoje ali ćemo ih i te kako rešavati. Sva čuda moraće da budu obavezana zakonom. Po zakonu o radu nema te sile zbog koje možete da ih otpustite. Nije krivično delo to što se on video sa nekim jer on sastavi zapisnik da se video sa nekim zbog te i te informacije. I on kaže da se tu slučajno našao tu tog dana. Mi ćemo da napišemo u zakonu da mora da prijavi kontakt, a kada ga vidiš bez prijavljenog kontakta, on dobije otkaz. I to nemate u zakonu. Ljudi kada budu videli značku, kada vide policajca, znaće da je taj čovek spreman da da život za njih - rekao je Vučić.

Vučič se osvrnuo i na Volodimira Zelenskog

- Čekam da mi on kaže i javi. Ukrajina nije priznala Kosovo. Nalaze se na EU putu, nikada nam ništa nisu nažao učinili. Mi imamjo fer odnose prema Moskvi i Zalenski je fer. Ja ne dozvoljavam da se Srbiji preti. Nismo u razgovoru ni pomenuli to. Ukrajinu doživljaju kao zemlju prema kojoj imaju odgovornost jer je smatraju zemljom koja je prema njima branila Evropu - rekao je Vučić.

O NIS-u

- Toliko sam se nagledao igara i svega, godinu i po dana ovo mučenje traje. Ljudi to nisu osetili nigde. Nisu osetili ni u povećanju cena. Sve smo radili da pomognemo ljudima, bezbroj sastanaka održali, nadam se da ćemo završiti. Ali optimista svakako nisam. Izbegavamo nacionalizaciju, mi nismo ni socijalistički savez niti bilo šta. Imamo više opcija, radimo i sa Amerikancima, dobili smo neke poruke i od ruske strane. Videćemo - rekao je Vučić.

O posebnom paketu mera za građane

- Za penzionere pripremamo nešto što će mnogo da im znači, posebno siromašnijima, taj paket će izaći na izuzetno odobravanje. Njihovi džepovi biće značajno puniji. U relativno kratkom vremenskom periodu. Do narednih 3 meseca će se to dogoditi. Donećemo i velike promene u zdravstvu. Naše farmaceutske kompanije su ostvarile dobit od 2.690.015.063.

- Gradili smo kliničke centre, bolnice, sada gradimo porodilišta, to su sve ogromni objekti i to sve košta 100, 200 miliona. Želeo sam da gradimo velelepne bolnice, ali nisam razumeo da kad odete u Blok 44 ili Šilerovu da imate plastičnu stolicu i kako su se ljudi naslanjali tako ostaje trag leđa i niko to nije okrečio godinama. Hajde da damo po milion evra za svaki od tih domova zdravlja da ljudi imaju toalete, čekaonice, da se osećaju dobro kada dođu kod lekara. Hoću da pokažem brigu za ljudsko zdravlje. Šta smo sve uadili, ugradnja endoproteza kolena: broj lica na listi čekanja 10. septembra je bio 19. 732. U ovom trenutku je 11. 533, smanjili smo za 8. 199. Ugradnja endoproteza kuka: bilo je 14. 530, danas ih čeka još 6. 348, smanjili smo za 8. 182. Operacije katarakte sa ugradnjom intraokularnog sočiva: bilo je 7. 399, više nema. CT pregled grudnog koša, CT pregled abdomena i male karlice, CT pregled glave, pregled glave i vrata, pregled kičmenog stuba: više nema. Imamo broj lica na listi čekanja u Vojvodini: još 5. 910. Dakle, kad sve zajedno saberete, 23. 791 lice. 23. 791 lice, a bilo je 64. 862 lica. Manje je 41. 071. Nisam zadovoljan, sad pošto ne mogu vama da se obraćam, obraćam se ljudima. Dakle, dragi građani, nisam zadovoljan i zato ćemo sad da radimo sledeće stvari. Onako kako su to radile razne ambasade i mnogi drugi, moraćemo da popravimo u značajnoj meri ono što se tiče, pre svega, uh, e-zdravstva. I čim neko se ne pojavi, vi uskačete na to mesto da biste manje čekali i da biste mogli da uđete na to mesto. Sve ćemo morati da radimo drugačije, moraćemo tu i sa lekarima da razgovaramo. 15 minuta vremena, 15 minuta vremena, striktno, da se sprovodi sve i da se te liste čekanja u potpunosti nestanu. Ovo danas je mnogo manje nego što je bilo ranije, ali i dalje nisam zadovoljan. I mnoge druge promene u zdravstvu moraćemo da pravimo. Još bolje da radimo centralizaciju javnih nabavki. Moraćemo da obezbedimo još bolju pažnju za ljude, posebno tokom noći, iako tu medicinske sestre obavljaju izuzetan posao. Moraćemo da napravimo da ti ljudi budu neuporedivo ljubazniji prema pacijentima. I kada to kažem, to znači: "E, ja ovde nemam spravu, ali dođi kod mene u privatnu kliniku." To mora da bude kažnjivo, baš kao što sam rekao i za policajce. Pa da vidimo ko će to da radi. A da ima istu tu spravu tu u državi, ali da mora da mu uzme pare za to. Dakle, to su stvari koje ćemo da menjamo i podzakonskim aktima sve što možemo, da bi odmah moglo, ili najbrže, da bi moglo da stupi na snagu. I tu ćete da vidite i te kako velike promene - rekao je Vučić.

O odlasku u Kinu

- Ja očekujem u Narodnoj Republici Kini da imamo jednu izuzetnu posetu. Čak sam saznao da postoji mogućnost da dobijem i najviši orden od predsednika SIJ-a. To bi za mene lično bila neverovatna čast i bio bih najponosniji predsednik na svetu, ukoliko bude istina. Ali ono što je mnogo važnije od svega toga jesu rezultati koje donosimo građanima. Građanima donosimo, verujem da smo u ovom trenutku dogovorili oko milijardu u investicijama. Već smo dogovorili milijardu u investicijama, i ja ću to tamo da potpisujem sa kineskim kompanijama, ja i drugi ministri i ja. Potpisaćemo dve velike zajedničke izjave, predsednik SIJ i ja. Potpisaćemo najmanje još 33 sporazuma i još dogovora i ugovora kojih neće biti manje od još 30. Dakle, jedna fascinantna, fantastična poseta koja će značiti dalji ubrzani razvoj, industrijalizaciju, modernizaciju Srbije. Sa njima ćemo da razgovaramo i kao o Srbiji kao lokaciji za razvoj i proizvodnju i čipova. Takođe ćemo razgovarati, takođe ćemo razgovarati o robotima. I ja verujem da ćemo otvoriti fabriku za proizvodnju ovih humanoidnih ili čovekolikih robota i pasa robota, robodogova, kako se već nazivaju, već krajem juna ili u prvoj ili drugoj nedelji jula - rekao je Vučić i dodao:

- Kina ide ubrznaim korakom ka broju 1 u svetu. Milijardu i dvesta miliona smo bili u gubicima, našli smo rešenje i danas je Bor treći grad po platama u Srbiji. Železara Smederevo isto tako, uspeli smo da je spasaemo. Linglong, sećate se kampanje protiv te kompanije, od Krika i ostalih... Ljudi će da žive sve bolje, to su velike stvari za građane Srbije.

O odlasku u Crnu Goru

- Nisam želeo da izbegnem, nemam ništa protiv Crne Gore. Ići ću u, u Tivat, ne zato što su me oni pozvali, već zato što mi je rekla Ursula von der Lajen, prema njoj osećam poštovanje, jer ne zaboravite, ona je jedina od svih njih koja je želela da dođe u manja mesta u Srbiji, ne uvek u Beograd, i uvek pokazivala poštovanje prema Srbiji. Da mi je neko drugi to tražio, ja bih rekao: "Neću da idem". I, kao što nisam otišao ni na Evropsku političku zajednicu poslednja dva puta, ja ne znam šta bi bio smisao, ne znam o čemu da pričam. Da pričam o vladavini prava. Da pričam o vladavini prava gde mi objašnjavaju kako smo mi na lokalnim izborima tukli blokadere, a od 23 incidenta oni izazvali 21. U jednom tukli se međusobno, i za sve to potkrepili video snimcima i sve im dostavili. I koga briga za istinu, kad možete da kažete šta hoćete. Dakle, u Crnu Goru idem na poziv i posle razgovora sa Ursulom von der Lajen, da razgovaram sa njima, i to je razlog zašto idem. A inače, što se drugih stvari tiče, sve najbolje im želim. Ne zaboravite da su oni, samo da ljudi znaju to, kada sam postao predsednik Vlade, oni su imali platu od 495 evra, Srbija je imala platu od 329 evra. Imali su, dakle, za 50% višu platu. Samo hoću da to ljudi znaju. Danas nemaju višu platu. Mi brže napredujemo i brže ćemo da napredujemo ekonomski. Mene najviše zanima naš ekonomski napredak. Zato razgovaram sa svima. Iznenadiću vas tokom leta sa projektima sa Amerikancima, vrednim desetine milijardi evra, dolara. Ako su oni srećni i zadovoljni što su se otcepili od državne zajednice, sve najbolje.

- Ne mogu da teram bilo koga drugog... nije pitanje da li idete na nečije more. Moramo da razgovaramo o važnijim stvarima. Oni nas svaki dan optužuju da se mešamo u njihove unutrašnje stvari. Što bih se nudio nekome, tražio nešto, svako ko tvrdi da nije Srbin, ko se ranije izjašnjavao, a sad govore da su vekovima nešto drugo... Ako ne želiše da budeš Srbin, verujem da nisi Srbin. Slavite nezavisnost, te žalopojke kako su pod pritiskom velikosrpskih aspiracija... nismo mi priznali 14 posto teritorije Crne Gore da vam je neko oteo, nego ste vi to uradili sa Kosovom i Metohijom. Ništa vam nažao nismo učinili.

- Imam najbolji odnos sa Milanom Kneževićem i mislim da je on pokazao ko je, čak i onima koji pripadaju srpskom narodu. Odnos sa Jakovom Milatovićem i Milom Đukanovićem mi je isti.

O izborima na KiM

- Biće za nas izuzetno teško, Kurti je krenuo u lov na Srbe, najuglednije. Direktore domova zdravlja, škola, zdravstvenih centara, po nalogu Nenada Rašića. Uvek je takvih bilo i biće. Borićemo se, podržaćemo Srpsku listu svom snagom, a Albanci će na silu pružiti podršku svojim slugama i onima koji bi da razore Srbiju.

- Moramo da rešavamo ono što je za mene veliki problem, ne možete samo rezultatima da pobedite, napraviću portal "Ko si, bre, ti?". Ponašao si se tako i tako. Ono što je važno jeste da imamo to "tigrovo oko", da se uhvatimo u koštac sa problemima, veštačkom inteligencijom, da gledamo kako bahatost i aroganciju da pobedimo. Ne možeš da budeš ministar sa mašnicom i tašnom, nećeš biti ministar. Ne idem u Tivat da gledam more, idem tamo da se borim za Srbiju. Ne možeš da se parkiraš na mesto za invalide i kažeš "Znaš ti ko sam ja?". Pauk će takav auto, bio i službeni morati da odnese. Ko si ti da to radiš? Ohrabriću ljude da se borimo protiv jednakosti. Dajte da vidimo šta sa siromašnima širom Srbije, bogatiji su nego ranije, ali ne dovoljno. I dalje ne uzimaju sve lekove i dalje im treba pomoć.

O izborima

- Biće izbori od kraja septembra do sredine novemba. Zvaćemno ih na dijalog, ali neće pristati jer nemaju nijedan argument. O čemu će da pričaju? Da pričaju o KiM neće moći da pričaju, ni o sankcijama Rusiji, ni o izgradnji bilo čega. Ja ih pozivam na razgovor i sa kamerama i bez i kako god, samo neka dođu. Ja ću uvek da se borim za ujedinjenu Srbiju, ali to ne znači da će postojati jednoumlje. Srbija će biti ujedinjena, biće jasno ko ima većinu, njihov plan i program je da nas ubiju, lustriraju i tako dalje, a naša je da se Srbija razvija i bude moderna. To je čisto kao suza. Poštovanje prema svim ljudima kojima energiju da se za nešto bore, uvek ću da pozdravim. I pozivam ljude da glasaju za studente, jer će kod nas biti mnogo studenata, a kod njih neće biti nijedan student.

O blokaderima

- Upucali ispred Skupštine čoveka, izboli nožem... koliko je to nefer. Posluštaje šta je rekao novinar RTS-a. Želeo je da kaže da ulećemo automobilima među ljude. To su kriminalni skupovi. Ljudi naiđu, napadaju ih. Čovek Selaković se valjda zove, biće optužen da je hteo da ih ubije... a jedva se izvukao. Zamislite zločinačku želju da prođu putevima u registrovanim automobilima. Ti ljudi nisu članovi SNS-a, to su građani naše zemlje, to zna svako i urednik RTS-a. Znaju da im dramatično pada populasnost, jer su ljudi siti svega toga. Svaka laž urednika RTS-a pada u vodu. Pozivaćemo ih na dijalog i dalje. Nemaju nijedan argument - o bolnicama, putevima, naučnotehnološkim parkovima, o KiM, jer za njih to nije deo Srbije, o sankcijama Rusiji? Nisu u stanju da pruže ljudu ikome. Obećavaju da ćemo da plivamo. To nije budućnost Srbije. Uredniče, četvoro, petoro ih poređajte, dajte mi isto vreme kao njima, ni minut više. Neka dođu gde hoće, samo neka ne prete, da mi sina kupaju osiromašenim uranijumom, da prete ćerki i najmlađem sinu. Boriću se za ujedinjenu Srbiju, to nije jednoumlje, Srbija će biti ujedinjena. Njihov plan i program je ako dobiju većinu da nas pobiju. Kako građani odluče mi ćeno iste sekunde da priznamo izborne rezultate. Ljude koji imaju energiju i za šta se bore uvek ću da pozdravim. Studenata će biti na našoj listi, na blokaderskoj neće biti studenata.

- Da slavimo što se Crna Gora otcepila? Srbija je unosila svoju državnost, slobodarsku borbu i krv u Kraljevstvo SHS, u Kraljevinu Jugoslaviju, u još jednu Jugoslaviju. Unosili smo svoju državnost koju nikad nismo gubili. Mi ne moramo svoj identitet da gradimo negiranjem tuđeg identiteta. Srbi nisu najveći narod, ima većih, ali smo mi državtovoran narod. To je razlog što smo sačuvali državu u prethodnih godinu i po dana. Srbin ne da državu - zaključio je predsdnik Aleksandar Vučić.

Autor: A.A.