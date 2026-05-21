VUČIĆ OTKRIO KADA ĆE BITI IZBORI U SRBIJI!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će vanredni parlamentarni izbori biti između septembra i novembra.

- Biće izbori od kraja septembra do sredine novemba. Zvaćemno ih na dijalog, ali neće pristati jer nemaju nijedan argument. O čemu će da pričaju? Da pričaju o KiM neće moći da pričaju, ni o sankcijama Rusiji, ni o izgradnji bilo čega. Ja ih pozivam na razgovor i sa kamerama i bez i kako god, samo neka dođu. Ja ću uvek da se borim za ujedinjenu Srbiju, ali to ne znači da će postojati jednoumlje. Srbija će biti ujedinjena, biće jasno ko ima većinu, njihov plan i program je da nas ubiju, lustriraju i tako dalje, a naša je da se Srbija razvija i bude moderna. To je čisto kao suza. Poštovanje prema svim ljudima kojima energiju da se za nešto bore, uvek ću da pozdravim. I pozivam ljude da glasaju za studente, jer će kod nas biti mnogo studenata, a kod njih neće biti nijedan student - rekao je Vučić.

Autor: A.A.