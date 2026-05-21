'UKRAJINA NIJE PRIZNALA KOSOVO' Vučić o poseti Zelenskog: On je razuman čovek, ne traži od mene stvari koje traže drugi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razuman čovek koji shvata poziciju Srbije.

Vučić je tokom telefonskog razgovora pozvao predsednika Ukrajine da poseti Srbiju.

- Pričali smo o njegovoj poseti. Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova. Kao sa svim drugim zemljama najnormalniji odnosi. Nadam se da će doći. Zelenski razume poziciju Srbije, ne traži od mene neke stvari koje traže drugi. Ne pristajem da se sa Srbijom razgovara na način na koji će da joj se preti. On je čovek razuman i kažem, razume našu poziciju - rekao je Vučić.

Podsetimo, Vučić je danas telefonom razgovarao sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

- Otvoren i dobar razgovor sa predsednikom Zelenskim o bilateralnim odnosima naših zemalja, evropskom putu Srbije i Ukrajine, kao i mogućnostima za dodatno unapređenje ekonomske saradnje i povezivanja u oblastima od zajedničkog interesa, uključujući i razgovore o zaključenju sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine - napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Autor: A.A.