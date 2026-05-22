'SRBIJA ĆE SE BORITI ZA SVOJ NAROD' Lider SNS Vučević o hapšenjima na KiM, poslao važnu poruku pred izbore: Narod vidi ko je vera, a ko nevera

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom hapšenja sedmoro direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija na Kosovu i Metohiji.

-Hapšenje sedmoro časnih direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija na Kosovu i Metohiji, bez ikakvih dokaza, samo zato što su Srbi, poslednji je u nizu primera kršenja svih civilizacijskih normi i osnovnih postulata vladavine prava sa potpisom Aljbina Kurtija. Lažni premijer, lažne države, ima saveznika u lažnom predstavniku Srba Nenadu Rašiću, koji je “prodao veru za večeru”. Zbog takvih, na predstojećim izborima Srpska lista će dobiti još snažniju podršku jer je najsnažnija brana srpstva u našoj južnoj pokrajini. Ono što danas vidimo na Kosovu jasno pokazuje da Kurti sa svojim jatacima ima nameru da nastavi sveobuhvatno političko, pravno, institucionalno i fizičko nasilje nad Srbima. Po Kurtiju, ako ste Srbin možete biti hapšeni, optuženi i držani u pritvoru koliko god to on želi. Zato su važni vanredni parlamentarni izbori 7. juna, jer je glasanje za Srpsku listu, ujedno i glas protiv Kurtijevog režima čiji deo je i Nenad Rašića, koji slavi OVK! Vidi narod ko je vera, a ko nevera. Za razliku od blokadera koji otvoreno pljuju Srpsku listu i nisu u stanju da pričaju o Kosovu i Metohiji a hoće da vode državu, Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem će se uvek zalagati za principe međunarodne vladavine prava i Povelju UN, vodiće politiku mira i stabilnosti i boriti se za interese svog naroda na Kosovu i Metohiji- poručio je Vučević putem Iksa.

Хапшење седморо часних директора здравствених и образовних институција на Косову и Метохији, без икаквих доказа, само зато што су Срби, последњи је у низу примера кршења свих цивилизацијских норми и основних постулата владавине права са потписом Аљбина Куртија. Лажни премијер,… — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 22. мај 2026.

Autor: S.M.