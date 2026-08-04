262 IMENA UKLESANA U VEČNOST Lider SNS Vučević odao počast herojima koji su dali život za narod, posetio Spomen-sobu u Mrkonjić gradu

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević posetio je Spomen-sobu u Mrkonjić gradu.

-Danas sam u Mrkonjić Gradu imao čast da obiđem Spomen-sobu, mesto koje trajno čuva sećanje na junake koji su svoje živote položili za odbranu svog naroda i otadžbine. Na mermernim pločama uklesana su imena 262 poginula borca i 20 boraca koji se i danas vode kao nestali. Svaka fotografija, lični predmet, dokument i vojni eksponat svedoče o ljudima koji su svoju najveću žrtvu ugradili u slobodu koju danas imamo.

Ovakva mesta nas podsećaju da su sećanje, poštovanje i zahvalnost naša trajna obaveza. Dužni smo da čuvamo istinu o njihovom podvigu i da njihovo delo nikada ne bude zaboravljeno. Večna slava svim poginulim borcima- napisao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić