VUČEVIĆ U VELIKOJ SVETINjI SRPSKOG NARODA Lider SNS posetio manastir Glogovac: Jedinstvo, vera i sloga su naša najveća snaga

Veliku svetinju Srpske pravoslavne crkve, Manastir Glogovac, nadomak Šipova, obišao je lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević.

- Danas sam imao čast da posetim jednu od velikih svetinja Srpske pravoslavne crkve – Manastir Glogovac, nadomak Šipova, mesto duboke duhovnosti, molitve i vekovnog trajanja našeg naroda. Veliku čast mi je ukazalo Njegovo Preosveštenstvo Episkop bihaćko-petrovački Sergije, koji me je, zajedno sa nastojateljem Svetogeorgijevskog manastira Glogovac, igumanom Jerotejem, srdačno dočekao. Razgovarali smo o značaju očuvanja naših svetinja, duhovnog nasleđa i vrednosti koje su vekovima bile oslonac srpskom narodu - napisao je Vučević.

Lider SNS je dodao da aše svetinje nisu samo mesta molitve, već i živi čuvari našeg identiteta, istorije, kulture i tradicije.

- Zato je naša obaveza da ih čuvamo, poštujemo i prenosimo njihov značaj budućim pokoljenjima. Zahvalan sam na toplom gostoprimstvu, bratskoj dobrodošlici i blagoslovu. U vremenu brojnih izazova, jedinstvo, vera i sloga ostaju najveća snaga našeg naroda. Neka Manastir Glogovac nastavi da bude mesto sabranja, duhovnog ukrepljenja i nade za sve vernike - poručio je Vučević putem Instagrama.

Autor: A.A.