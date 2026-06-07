'PREDSEDNIK VUČIĆ PREIGRAO SVE DEŽURNE SRBOMRZITELJE' Lider SNS Vučević zadao udarac kritičarima Srbije iz regiona, evo koju brutalnu poruku im je poslao

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom pisanja medija u Hrvatskoj i napada na predsednika Aleksandra Vučića nakon Samita u Tivtu.

- Hrvatski mediji i domaći blokaderi na aparatima i dva dana nakon Samita u Tivtu. Ne prestaje histerija nakon što je sve dežurne srbomrzitelje predsednik Vučić preigrao. Teško da će oni doživeti katarzu, jer je više nego jasno ko je najjači igrač u regionu - Srbija sama nosi više od polovine izvoza celog Zapadnog Balkana u EU. I uvek ćemo rezultatima blokirati njihove laži i mržnju! Pobediće Srbija- poručio je Vučević putem Instagrama.

Autor: A.A.