ČELIČNO PRIJATELJSTVO PROŠLO TEST VREMENA: Zašto je predsednik Vučić u Kini popularniji od Trampa i Putina i koje običaje delimo sa Kinezima?

Odnosi Srbije i Kine su, zahvaljujući bliskoj saradnji i prijateljstvu predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga, prevazišli klasične strateške okvire. Oni su duboko u oba naroda utkali pravo značenje termina „čelično prijateljstvo“, poruka je iz Kine, gde su profesori, studenti i privrednici u razgovoru za Tanjug otkrili šta za njih danas predstavlja Srbija.

Za tamošnje profesore i analitičare političkih dešavanja, predsednik Vučić je prva asocijacija na našu zemlju, a profesor Jao Đije, koji predaje srpski jezik na Univerzitetu za strane studije u Pekingu, ističe da je srpski lider izuzetno popularan među Kinezima.

"Baš sam pre nekoliko dana svojim studentima pokazao članak o poseti predsednika Srbije Kini. On dolazi posle dva velika lidera – Donalda Trampa i Vladimira Putina, a istina je da je on popularniji ovde od njih dvojice", objašnjava profesor Jao.

Od "Valtera" i Tita do "koda 577" na TikToku

Njegov mlađi kolega Peng Jucao dodaje da Kina i Srbija imaju neraskidivu vezu, te da Vučić kao energičan lider uvek podržava Kinu po pitanjima od ključne važnosti. Obojica profesora su prošle godine odlikovana na Sretenje u Beogradu, što vide kao istorijsku čast i motivaciju da nastave da budu most između dve kulture.

Profesor Jao Đije je ujedno i prvi Kinez koji je diplomirao srpsko-hrvatski jezik i lingvistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je boravio na stipendiji tokom osamdesetih godina. Njegova ljubav prema našim prostorima rodila se znatno ranije:

Kultni film: Tokom sedamdesetih godina, jugoslovenski film „Valter brani Sarajevo“ bio je planetarni hit u Kini, koji su gledale sve generacije.

Doček na Tjenanmenu: Profesor Jao ističe da je sudbinski povezan sa srpskim jezikom od 1977. godine, kada je kao srednjoškolac na trgu Tjenanmen lično dočekao Josipa Broza Tita.

Danas se situacija promenila u korist mlađih generacija koje prate moderne kanale komunikacije. Rosi, studentkinja Nacionalne akademije kineskih pozorišnih umetnosti, kaže da je predsednika Srbije počela da prati na društvenim mrežama tokom pandemije, kada je zahvaljivao Kini na pomoći.

"Gledala sam Aleksandra Vučića na TikToku i on je zaista simpatičan kada izgovara reči na kineskom, posebno jer zna da je njegovo ime na kineskom zapravo brojčana šifra '5 7 7' (Vu-či-či)", kaže ova mlada Kineskinja.

Neverovatne sličnosti: I Kinezi imaju babine!

Univerzitet za strane studije u Pekingu jedan je od osam univerziteta u Kini na kojima se uči srpski jezik, a interesovanje mladih raste iz godine u godinu jer u Srbiji vide veliku šansu za poslovnu budućnost. Lektorka Nataša Radosavljević Gaberova, koja na ovom fakultetu predaje od 2010. godine, objašnjava da se nekada nova grupa studenata upisivala na svake četiri godine, dok se danas upisni rok otvorio na svake dve godine. Kako bi im približila našu tradiciju, studentima je podelila srpska imena, pa kampusom danas šetaju Danilo, Milica, Jelena i Aleksa.

Da su dve zemlje, uprkos udaljenosti od 10.000 kilometara, suštinski bliske, potvrđuje i direktorka Kulturnog centra Srbije „Ivo Andrić“ u Pekingu, Tatjana Soldat.

"Tradicionalna kultura je nešto što nas spaja, nećete verovati koliko imamo zajedničkog. Prilikom venčanja, rađanja dece, davanja imena... Čak su i babine potpuno iste! Ja ne znam za treću zemlju u svetu koja ima babine i gde su običaji identični kao u Srbiji i Kini. Možda su upravo u tome tajne koje spajaju narode", naglašava Soldat.

Zlatno poslovno partnerstvo iskovano u teškim vremenima

Pored kulturnog mosta, ekonomski odnosi beleže istorijski maksimum, a Kina je danas među najvažnijim privrednim partnerima Srbije. Za veliku kinesku kompaniju SBM, koja se bavi proizvodnjom rudarske opreme i mašina, Srbija predstavlja jednu od glavnih tačaka na mapi Evrope.

Predstavnik kompanije Din Hu ističe da su biznis klima i gostoprimstvo na vrhunskom nivou, ali napominje da saradnja počiva na dubljim, istorijskim temeljima:

"Istorijski smo duboko povezani jer je naša ambasada u Beogradu gađana tokom NATO bombardovanja. Izuzetno sam dirnut time koliko Srbija pridaje značaja očuvanju sećanja na kineske žrtve. Naše prijateljstvo pokazalo se u najtežim vremenima i ono je za nas zlatno prijateljstvo."

Direktorka SBM grupe Sabrina Žou zaključuje da je politička stabilnost ključ za biznis, ističući da privrednici u Kini redovno prate video-obraćanja srpskog predsednika u kojima pokazuje duboko poštovanje prema kineskom narodu, što otvara vrata novim velikim projektima koji uspešno prolaze test vremena.



Autor: D.S.