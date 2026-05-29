Vučić u intervjuu za kinesku agenciju: Čelično prijateljstvo između Srbije i Kine je neraskidivo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i "nove visine", što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda.

On je u intervjuu za kinesku agenciju Sinhua, koji je dao tokom posete Pekingu, istakao da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koja se tiču ​​njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima.

"Daću vam primer. Ako me pitate nešto o Tajvanu, reći ću vam da je princip jedne Kine jedini princip koji postoji. Tačka. Sećam se da nas je Kina veoma podržavala kada su nas neke velike zapadne sile napadale u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I to nikada neću zaboraviti. To ja nazivam prijateljstvom", naglasio je Vučić. Naglasio je i da su Kina i Srbija uvek bile jedna uz drugu u teškim vremenima.

"Kada je zemljotres pogodio Venčuan 2008. godine, srpska vlada je brzo poslala Kini zalihe šatora, a kada je pandemija Kovida-19 udarila, Kina je Srbiji obezbedila više serija medicinske zaštitne opreme", podsetio je Vučić.

Vučić je, nazivajući Srbiju i Kinu "čeličnim prijateljima", rekao da kada se prijateljstvo dokaže u teškim vremenima, niko ne može da ga prekine u dobrim vremenima.

"Svet danas žudi za stabilnošću i mirom, a Kina upravo to predstavlja. Ljudi širom globalnog Juga, ne samo u Srbiji, vide Kinu kao vitalni izvor stabilnosti", rekao je Vučić i izrazio uverenje da će Kina igrati još veću ulogu u globalnom upravljanju.

Govoreći o juče završenoj petodnevnoj poseti Kini, tokom koje je od kineskog predsednika Si Đinpinga dobio najviše počasno odlikovanje Narodne Republike Kine koje se dodeljuje stranim državljanima - Medalju prijateljstva, Vučić je rekao da je čast i privilegija dobiti medalju, posebno dobiti je od predsednika Sija.

"To je bio veoma poseban trenutak za mene i za moju zemlju", rekao je Vučić, nazvavši to "pravom pohvalom" za nešto na čemu je radio.

Sumirajući posetu Univerzitet Ćinghua, muzeju Komunističke partije Kine i fabrici automobila Šaomi u Pekingu rekao je da je tokom njih video kako Kina sanja velike snove i ima visoke ciljeve, što joj omogućava da dostigne nivo na kojem je danas.

"Kad smo već kod muzeja i fabrike automobila, jedan je vrlo moderan - jedna od vrhunskih fabrika električnih vozila na svetu, a taj muzej seže u prošlost", rekao je Vučić.

Rekao je i da je studentima na Univerzitetu Ćinghua rekao da se ništa neće pojaviti niotkuda i da mora naporno da se radi.

"Ono što je stvorilo ovu zemlju je posvećenost, odanost i naporan rad ljudi. Ako nastave da radite kao što su nekada radili, ne sumnjam u budućnost Kine", rekao je predsednik Srbije. Podsetio je i na prvu posetu kineskog predsednika Sija Srbiji 2016. godine i istakao da su tada reči Sija značile sve.

"Obećao je da će čeličana u malom mestu Smederevo raditi, i još uvek radi", rekao je Vučić.

Na pitanje o zajedničkoj izjavu o kontinuiranom promovisanju izgradnje kinesko-srpske zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, Vučić je rekao da se odnos dve zemlje sada podiže na viši nivo.

"Otvorili smo naše razgovore novim temama, novim oblastima i novim sferama moguće saradnje u budućnosti, poput veštačke inteligencije, robotike i visokotehnoloških inovacija. To znači da dve strane započinju nova poglavlja, sektor po sektor i oblast po oblast, u budućim planovima razvoja", rekao je Vučić.

Vučić je, govoreći o 2026. godini koja predstavlja početak 15. petogodišnjeg plana Kine, pohvalio kinesku filozofiju dugoročnog planiranja.

"Bez planiranja, ne može ništa da se učini. Zato sam veliki obožavalac Kine. Osim napornog rada, odlučnosti i predanog pristupa, to je planiranje, planiranje, planiranje", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije uputio je pozdrave kineskom narodu i pozvao ih da posete Srbiju. "Živelo prijateljstvo između Kine i Srbije", zaključio je Vučić.

Autor: A.A.