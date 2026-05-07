Đurđević Stamenkovski: Čelično prijateljstvo Srbije i Kine kaljeno u krvi i vatri

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je, nakon polaganja venca na mestu nekadašnje kineske ambasade u Beogradu, da je prijateljstvo Srbije i Kine nastalo iz zajedničkog stradanja i borbe protiv nepravde, ističući da dve zemlje danas potvrđuju savezništvo i kroz nove infrastrukturne projekte i međusobnu solidarnost.

„Čelično prijateljstvo Srbije i Kine nastalo je iz zajedničkog stradanja i živog stvaralaštva onoga što danas krojimo kao našu stvarnost“, poručila je Đurđević Stamenkovski koja je položila venac na mestu nekadašnje kineske ambasade u Beogradu, u kojoj je, tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, poginulo troje kineskih novinara, a 20 osoba je povređeno.

Ona je naglasila da nije slučajno što upravo na današnji dan, 27 godina kasnije, Srbija potpisuje ugovor sa kineskom kompanijom za početak izgradnje brze saobraćajnice „Vožd Karađorđe“, koja će povezivati centralnu sa istočnom Srbijom.

„To najbolje pokazuje da smo mi narodi feniksa, koji ne pristaju na pepeo i koji u stradanju pronalaze novu snagu. Ono što se dogodilo '99 bilo je jedna od prekretnica u odnosima Srbije i Kine, jer nas je povezalo tako da nas više niko ne može razdvojiti“, istakla je.

Kako je naglasila, prijateljstvo i savezništvo naše dve zemlje kaljeno je u krvi i vatri i zato je danas toliko snažno, jer se najveća prijateljstva dokazuju najvećim nevoljama. Ona je istakla da su Srbija i Kina zajedno iskusile stradanje, nepravdu i posledice politike sile.

Navela je da nevine žrtve bombardovanja ambasade nisu stradale samo kao predstavnici jedne države, već kao žrtve grubog kršenja međunarodnog prava i poretka zasnovanog na suverenoj ravnopravnosti država.



Istakla je da su Srbija i Kina dva naroda koja ljube slobodu, rad, poštenje, marljivost, pravdu i ravnopravnost.

„Kina u Evropi nema iskrenijeg prijatelja i pouzdanijeg saveznika od Srbije. Naša moralna obaveza prema žrtvama je da Srbija i Kina i u budućnosti stoje zajedno, postojano, u duhu solidarnosti i međusobnog poštovanja“, zaključila je Đurđević Stamenkovski.