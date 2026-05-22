BLOKADERI GOLAĆI: Evo kako se u Lazarevcu blokaderi bore i 'pobeđuju'

Blokaderi više ne biraju način da privuku građane, jer program i plan za razvoj Srbije nemaju!

Sada su zgubidani odlučili da još više pomere granice i da se skinu u kupaće gaće. Tako su paradirali ulicama Lazarevca, a narod je ostao u čudu, zaprepašten.

Da li se ovako bori za bolju Srbiju?

Fotografije i snimci sa lica mesta munjevito su se proširili društvenim mrežama, uz brojne komentare da su blokaderi i blokaderi odavno izgubili smisao i pretvorili se u performanse bez granice.

Dok građani očekuju ozbiljne poruke i konkretna rešenja, deo blokadera odlučio je da pažnju privlači skidanjem i nasiljem, što izazva revolt velikog broja ljudi, posebno porodica sa decom koje su se zatekle na ulicama tokom okupljanja.