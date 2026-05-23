'BOL NARODA KINE DUBOKO POGAĐA I SVE NAS U SRBIJI' Ivica Dačić uputio telegram saučešća nakon stravične tragedije u rudniku u kojoj su stradala 82 rudara

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić uputio je telegram saučešća ministru javne bezbednosti Narodne Republike Kine Vang Sjaohongu i porodicama stradalih u tragičnoj nesreći u rudniku u severnom delu Kine, u kojoj su stradala 82 rudara.

- Sa velikom tugom i iskrenim žaljenjem primio sam vest o tragičnoj nesreći u rudniku u severnom delu Narodne Republike Kine, u kojoj je život izgubilo 82 rudara.

U ime svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i u svoje lično ime, upućujem najiskrenije saučešće porodicama stradalih, Vama, ministarstvu koje predvodite i bratskom kineskom narodu.

U teškim trenucima poput ovih, narod Srbije iskreno saoseća sa svojim kineskim prijateljima. Naše dve zemlje povezuju čvrsto prijateljstvo, međusobno poštovanje i iskrena bliskost, zbog čega bol koju danas oseća narod Kine duboko pogađa i sve nas u Srbiji.

Molim Vas da porodicama nastradalih prenesete reči podrške i saosećanja svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a povređenima želje za brz oporavak.

Uveren sam da će snaga i jedinstvo kineskog naroda pomoći da se prevaziđe ova velika tragedija.

S poštovanjem i prijateljskim osećanjima - poručio je ministar Dačić u telegramu.

Autor: Iva Besarabić