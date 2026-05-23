Blokaderi nasrnuli na novinara Informera! Ovo su ti 'studenti-nobelovci' koji bi da uređuju Srbiju (VIDEO)

Još jedan brutalan incident dogodio se tokom protesta blokadera u Beogradu, kada je grupa okupljenih nasrnula na novinara Informera i pokušala da mu onemogući izveštavanje sa lica mesta.

Na snimku vidi se grupa blokadera kako opkoljava novinara, dobacuje mu i agresivno se ponaša dok pokušava da obavlja svoj posao.

Umesto najavljene „borbe za demokratiju”, ponovo su pokazali pravo lice — netrpeljivost prema svakome ko ne misli isto kao oni.

Posebno je šokantno što su među najagresivnijima upravo oni koji sebe predstavljaju kao „akademsku elitu”, „studente budućnosti” i navodne borce za slobodu govora.

Kada se kamera okrene ka njima i kada im se postavi pitanje koje im ne odgovara, odjednom nestaju tolerancija, dijalog i evropske vrednosti o kojima svakodnevno govore.

Ovo su pravi primerci tih „studenata-nobelovaca”.

Napadi na novinare postali su gotovo svakodnevica na blokaderskim skupovima, a meta su uglavnom mediji koji ne podržavaju njihove političke stavove.

Umesto argumentima, odgovaraju vikom, gurkanjem i pokušajima zastrašivanja.

Sve češće se postavlja pitanje da li je upravo nasilje postalo glavno lice protesta koji se predstavljaju kao „mirni i demokratski”.

Autor: Pink.rs