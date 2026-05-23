BLOKADERI POKAZALI PRAVO LICE! Odlučili se za svoje tradicionalne metode: Za sobom ostavili smeće svuda po Beogradu (FOTO)

Blokaderi nasilnici su se nakon brutalnog napada na policiju koja je samo stajala i radila svoj posao, odlučili i za svoje tradicionalne kontejner metode - a to je da ostave grad u smeću.
Nakon što su policiju zasuli kamenicama, bakljama, flašama, bogami i zastavama Srbije, usput su obarali kontejnere i ostavljali smeće i haos svojih umova i kućnog nevaspitanja.
Pričaju o pravima - gde su danas bila prava policajaca, na koncu cele drame i radnika javnih komunalnih preduzeća, koji će danima morati da uređuju našu prelepu prestonicu, sada uprljanu blokaderskim ruglom?
Autor: Pink.rs