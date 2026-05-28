BLOKADERI NAPALI AKTIVISTE SNS-A U NOVOM SADU! Vučević: Ponovo su pokazali svoje najgore lice, nepatvoreno nasilje! (VIDEO)

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević reagovao je na napad na aktiviste SNS-a koji se dogodio sinoć u Novom Sadu ističući kako su blokaderi još jednom pokazali svoje pravo nasilničko lice.

- Kasno sinoć u Novom sadu, na novom naselju, ulici Kaće Dejanović i braće Dronja, koji su u tom delu novog naselja, mučki i kukavički su napadnuti dvojica naših članova i aktivista Miroslav i Stefan. Napali su ih blokaderski banditi, kukavice, bitange, naseljnici i još jednom pokazali pravo lice blokaderskog pokreta, na šta bi ličio i grad Novi sad, a i cela Srbija, kada bi oni odlučivali o nama, kada bi odlučivali o svim građanima Srbije - istakao je Vučević i dodao:

- Nemoćni da kažu jednu reč, jednu rečenicu o svom političkom programu, nekoj ideji, nekom cilju, programu, viziji, razmišljanju. Ponovo su pokazali svoje najgore lice, nepatvoreno nasilje. Teško su nam povredili momke. Želim da se što pre oporave i Miroslav i Stefan.

- Želim svako dobro njihovim porodicama. Zahvalan sam im na borbi za Srbiju, na borbi za naš Novi Sad. A verujem da će nadležni vrlo brzo pronaći ove krvnike i kukavice, a da ćemo videti da i tužilaštvo i sud, jednako primenjuje zakon, kao što primenjuje u slučaju onih koji nisu u blokaderskom pokretu. Niko neće zaustaviti Srbiju, jer je Srbija jedna jedina i Srbija pobeđuje - kaže Vučević.

Autor: A.A.