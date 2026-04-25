'KADA NEMATE POLITIKU, ONDA POSTANETE NASILNIK' Vučević se oglasio o sramnim napadima blokadera u Zemunu, pa im poručio: Nikada nas nećete uplašiti

O napadu blokadera na aktiviste SNS u Zemunu oglasio se i lider ove stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, istakavši da su blokaderi još jednom pokazali svoju nameru da preplaše većinsku Srbiju.

- Kada nemate politiku, program ni kvalitetne ljude onda vrlo lako spadnete na najniže grane i postanete nasilnik. Večeras smo u Zemunu videli pokušaj blokaderskog progona hrabrih ljudi iz Srpske napredne stranke samo zbog toga što su se, zamislite, drznuli da postave štandove i razgovaraju sa svojim komšijama - napisao je Vučević na svom Instagramu.

On je naveo da su uvredama, pretnjama i udarcima blokaderi još jednom dokazali kontinuitet njihove namere da nasiljem uplaše većinsku Srbiju.

- Uvrede, pretnje i udarci od strane blokadera još jednom su dokazali kontinuitet njihove namere da nasiljem uplaše većinsku Srbiju a teže posledice izbegnute su zahvaljujući prisebnim aktivistima Srpske napredne stranke i brzom reakcijom pripadnika MUP-a. Nikada nas nećete uplašiti, nećemo se povlačiti pred vama, mi branimo suverenu i patriotsku Srbiju - poručio je.

pročitajte još VUČIĆ DANAS U FRANCUSKOJ: Predsednik Srbije će se obratiti na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici

Autor: Pink.rs