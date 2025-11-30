'BLOKADERSKA OPOZICIJA NAMEĆE HAOS 13 MESECI, UDARA ŽENE! BOGU HVALA DA SMO SAČUVALI DRŽAVU' Lider SNS Vučević o napadu u Ćacilendu i incidentima u izbornom danu

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je danas za Informer televiziju o napadu blokadera na Ćacilend, kao i o izborima u tri lokalne samouprave.

On je naglasio da je sreća u nesreći da napadnuti čovek, njegov imenjak, nije teže povređen.

- To je prosto neverovatno, obzirom da se radi o napadu opasnim oružjem s namerom da se oduzme život. To je već kontinuitet napada na ljude u Ćacilendu motivisani i zaluđeni sa onim što rade blokaderski predstavnici u Parlamentu i medijima. Ljudi koji tamo borave, a radi se o jedinom legalnom i legitimnom skupu na javnom prostoru, sve vreme se priziva nesreća i najavljuje. I blokaderska opozicija šutira šatore, udara žene, nose klješta. Hoće da nam nametnu haos već 13 meseci, ali Bogu hvala smo sačuvali državu. Fotografija napadača govori kako je to isti krug ljudi, napadač nije zaludeli mladić. Videli ste da je to čovek koji je blizak blokaderskom bloku. Vi ste slušali najavu ovoga što se desilo. I opet ako može Srbin da ubije Srbina i da se konačno desi ono što njima fali- da se prolije krv- naglasio je Vučević.

Lider SNS naveo je i da je velika izlaznost u sve tri opštine, te i da je bilo sporadičnih incidenata i napada na novinare.

-Blokaderi uopšte ne rade na motivaciji svojih simpatizera, već rade da mi ne pobedimo. Bave se gde mi imamo štabove, kol centar. Da, mi imamo izborne štabove, odatle se koordinira lista. To je izborni dan, to sve liste rade ako su stranke koje učestvuju na izborima. u svakom naseljenom mestu imamo izborni dan. Neverovatne stvari su da neko to prikazuje da se nešto radi nezakonito i opasno. Ne, vi radite to i provocirate. Plašite građane da izađu na glasanje. Sve u svemu, ide to dobro i daćemo sve od sebe da imamo što bolji rezultat. Pozivam građane sve tri opštine da iskoriste svoje pravo- rekao je Vučevć i dodao:

-Video sam u vestima da je odbornik iz Zaječara krenuo u izborne aktivnosti tako što nosi sprej, palicu, bokser. Video sam da planiraju da se vežu za zgradu opštine u Mionice. Ako do toga dođe, a ja ne bih voleo da dođe, ja očekujem da će rasti njihovo nedemokratsko ponašanje. Ne očekujem da mogu da urade ono što su nam uradili pre 6, 7 meseci. Video sam objavu da se ne rukuju danas, da ne pređe sprej onog koji je glasao. Kakav je to neuspešan način bavljenja politikom. Ne daj Bože da dođu na vlast, ne bi ostao kamen na kamenu. Kad im ne budu odgovarali rezultati onda ćemo da čujemo priču o crnim džipovima, kupovini, ucenama, batinašima, a upravo sve to oni rade.

Vučević ne naglasio da dd osnivanja Srpske napredne stranke, nemaju vaspitanje i karakter da osporavaju izborni rezultat.

- Da li smo zadovoljni ili ne, to je pitanje za unutrašnju analizu, menjanje kadrova. Ne osporavamo izborni rezultat kada se sve dokaže da je bilo zakonito. Očekujem od svih lica koja učestvuju u sve tri opštine, priznajte izborne rezultate. Ko krši zakon mora da snosi posledice- zaključio je.

Нажалост, и јутрошњи напад испред Дома Народне скупштине је последица наратива који стварају опозиција и тајкунски медији како нас треба побити и протерати, како је све што ради власт нелегално и погрешно, да Народну скупштину треба спалити. Ако стварате такав наратив, ако водите… pic.twitter.com/8VJI7zlaXq — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 30. новембар 2025.

Autor: Iva Besarabić