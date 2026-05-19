HITNO SE OGLASIO PREDSEDNIK VUČIĆ! Obratio se aktivistima SNS nakon nasilja blokadera!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pozvao je aktiviste Srpske napredne stranke (SNS) da se sklone sa trga Slavije nakon što su blokaderi pokazali svoje pravo nasilničko lice i napali aktiviste.

Podsećamo, aktivisti Srpske napredne stranke (SNS) napadnuti su danas na Slaviji od blokadera.

Nasilju blokadera nema kraja prema svakome ko drugačije misli o čemu svedoče i današnje strašne scene sa Slavije.

Na Slaviji su postavljeni štandovi SNS, a kada su aktivisti hteli da okače transparent sa porukom "Srbija pobeđuje" došlo je do napada.

Aktivisti SNS-a su najpre napadnuti verbalno, a potom i poprskani suzavcem i napadnuti nožem.

Kako se saznaje, napadači su sa sobom imali i teleskop-palicu.

