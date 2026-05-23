BLOKADERI MLADIĆU (25) STAVLJALI NOŽ POD GRLO: Jezivi detalji oružanog napada na radnike Parking servisa

Mladić (25) brutalno je napadnut sa svojim kolegom iz Parking servisa tokom divljanja blokadera, a kako se saznaje, manijaci su mu stavljali nož pod grlo.

Huligani su mučki napali i nasilno pretukli dvojicu zaposlenih radnika koji su mirno sedeli u dizalici, pri čemu su dvadesetpetogodišnjem radniku polomili šaku. On je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u Urgentni centar.

Novi detalji govore o brutalnosti i ludosti blokadera koji su se usudili da mladiću ni krivom ni dužnom stavljaju nož pod grlo!

Drugi radnik je pod pretnjom nožem opljačkan, oduzet mu je novac i brutalno je pretučen. Sama dizalica je sa velikim oštećenjima prevezena na plac Parking servisa, napomenuli su iz Parking servisa.

Autor: D.S.