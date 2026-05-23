ORUŽANI NAPAD BLOKADERA NA RADNIKE PARKING SERVISA: Preduzeće se hitno oglasilo, jedan radnik u Urgentnom, drugi opljačkan

Izvor: Pink.rs

Grupa od deset huligana sa obeležjima „Studenti pobeđuju“ večeras je u Takovskoj ulici nožem i metalnom šipkom napala radnike Parking servisa dok su se nalazili u parkiranom vozilu.

Huligani su mučki napali i nasilno pretukli dvojicu zaposlenih radnika koji su mirno sedeli u dizalici, pri čemu su dvadesetpetogodišnjem radniku polomili šaku. On je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u Urgentni centar.
Najoštrije osuđujemo napad na radnike Parking servisa i zahtevamo od nadležnih organa i Ministarstva unutrašnjih poslova da hitno pronađu i uhapse počinioce ovog oružanog napada, navodi se u saopštenju Pakrking servisa.

Drugi radnik je pod pretnjom nožem opljačkan, oduzet mu je novac i brutalno je pretučen. Sama dizalica je sa velikim oštećenjima prevezena na plac Parking servisa.

