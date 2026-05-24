NAPADAJU I SVOJE ČIM ČUJU ISTINU! Vučićević o haosu blokadamana: Na meti demonstranata i reporteri N1, a evo šta se desilo sa napadačima novinara Informera!

Glavni urednik Informera u emisiji na TV Pink otvoreno govorio o incidentima na terenu i otkrio da pojedine grupe na protestima uopšte ne tolerišu drugačije mišljenje.

Gostujući u emisiji "Hit Tvit" na televiziji Pink, glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević komentarisao je dešavanja na blokadama i naveo da su se na meti pojedinih agresivnih grupa našle medijske ekipe koje su samo radile svoj posao.

Vučićević se posebno osvrnuo na činjenicu da su se incidenti dogodili i sa novinarima medijskih kuća koje inače redovno izveštavaju sa ovih skupova i koje demonstranti smatraju "svojima".

"Počeli su da napadaju i svoje, čak su i reportera N1 Petra Gajića napali zato što je rekao istinu da su blokaderi prvi napali policiju. Danas su drugu reporterku N1 napali zato što se usudila da razgovara sa predsednicom Skupštine", istakao je Vučićević.

Drama na terenu i hitna reakcija policije: "Dvojica su već privedena!"

U emisiji je prikazan i snimak na kojem se vidi situacija u kojoj učesnici blokade prilaze novinaru Informera Vladi Saviću dok je uzimao izjave na ulici. Vučićević je potvrdio da je policija brzo reagovala i da su dvojica muškaraca sa tog snimka u međuvremenu privedena.

"Naš Vlada Savić je izašao na ulicu i pitao kako komentarišu sve ovo što se dešava i oni su ga napali, on je bio pribran i nije odreagovao. Vlada se uzdržao i svaka mu čast, a da je uzvratio bio bi optužen i verovatno pritvoren jer je napao studente, mada ovo nikakvi studenti to nisu", naveo je glavni urednik Informera.

Prema njegovim rečima, ovakvi događaji na terenu jasno pokazuju da među učesnicima protesta postoje izgrednici koji nasilnim ponašanjem pokušavaju da ućutkaju novinare i spreče prenošenje realne slike sa beogradskih ulica.

Autor: D.S.