Vučić o izvozu u Kinu: U prva četiri meseca beležimo povećanje za 85 odsto u odnosu na isti period prošle godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija imala 2025. godinu 20 odsto veći izvoz u Kinu nego prethodne 2024, a da je u prva četiri meseca 2026. gotovo 85 odsto veća stopa izvoza nego u prva četiri meseca prošle godine

Vučić je, obraćajući se medijima nakon sastanka sa kineskim premijerom Li Đijangom u Pekingu, rekao da je razgovor sa premijerom bio podeljen u pet oblasti, pre svega ekonomskih, a samo je poslednja koja se direktno tiče politike.

Prva oblast je, kako je rekao Vučić, primena ugovora o slobodnoj spoljnoj trgovini između Srbije i Kine.

- Već 2025. imali smo 20 odsto veći izvoz u Kinu nego prethodne 2024. U prva četiri meseca 2026. nećete verovati, imamo gotovo 85 odsto veću stopu izvoza nego u prva četiri meseca prošle godine. Da su i dalje nedovoljni brojevi, smatra i kineski premijer i ja, imamo mnogo širokog prostora koji možemo da iskoristimo i koje naše kompanije mogu da iskoriste - rekao je Vučić.

Kako je dodao, potrebna je veća aktivnost naše strane, veće razumevanje i bez obzira na daljinu, udaljenost tržišta, veća posvećenost razgovorima sa kineskim kompanijama, regionalnim i lokalnim komorama, da bi se srpski proizvodi prodavali na veoma zahtevnom, na lakom tržištu Kine.

Vučić je dodao da će Srbija za koju godinu, za dve ili tri godine, da ima 30 odsto lakši ulaz, odnosno jeftiniji ulaz na kinesko tržište sa svojim vinima, kao i lakši ulaz u Kinu i po 20 do 40 odsto za poljoprivredne proizvode, od meda, preko suve šljive, sirove šljive, smrznute maline, različitih vrsta marmelada, kozmetičkih proizvoda, na kraju krajeva.

- Sa tri lanca smo već razgovarali i verujemo da ćemo u tim lancima moći da predstavljamo i prodajemo našu robu, rakije takođe - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, predložio je danas kineskom premijeru da u njihove dve aviokompanije, Hajnan i Sijemen, nađu srpski proizvodi.

- Nadam se da će nam naši kineski prijatelji učiniti, jer je to izuzetna reklama za naše proizvode, naravno i ozbiljan posao za domaće kompanije - naveo je.

Vučić je dodao da Srbija nema proizvoda koji mogu da snabdevaju jedan grad u Kini, a kamoli celokupno kinesko tržište, ali da su ovo ipak dobri putevi.

Autor: S.M.