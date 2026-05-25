Ponuda koju smo dobili je neverovatna, pozitivno sam šokiran i cenom i vremenom izgradnje: Vučić sa premijerom Kine razgovarao o nuklearnoj energiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija imala 2025. godine 20 odsto veći izvoz u Kinu nego prethodne 2024, a da je u prva četiri meseca 2026. gotovo 85 odsto veća stopa izvoza nego u prva četiri meseca prošle godine.

- Mnogo radimo sa njihovim kompanijama. Njihove kompanije grade i Ekspo, ne mislim samo na zdanja, već i na puteve, i na pruge, na Vožd Karađorđe, na Dunavski koridor... Pričali smo i o inovacionoj saradnji i saradnji vezanoj za AI i R&D centre. Tu smo pričali i o nuklearnoj energiji, i ponudili su nam neverovatne uslove, što bi bio spas - rekao je predsednik.

Vučić je tokom obraćanja ponovio da je ponuda za nuklearnu energiju neverovatna, i da je pozitivno šokiran i cenom i vremenom izgradnje.

- Mislim da ćemo najveći problem tu biti mi. I naša sposobnost da učimo, da budem sasvim otvoren - kazao je on.

Naveo je da je zamolio kinesku stranu da pomognu Srbiji u tome da ide u korak sa najrazvijenijim zemljama sveta po pitanju veštačke inteligencije, robotike.

- Verujem da ćemo tu imati njihovu podršku, jer o tome je govorio i predsednik Si Đinping prilikom posete Srbiji, kako prve istorijske posete Srbiji, tako i druge njegove posete 2024. godine - rekao je Vučić.

