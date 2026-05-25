VAŽAN APEL ZA NAŠ NAROD! Komesarijat pozvao Srbe sa kosovskim dokumentima da izađu na izbore 7. juna: Važan je svaki glas za opstanak!

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Ustupljene fotografije/privatna arhiva ||

Komesarijat Srbije za izbeglice i migracije pozvao je danas Srbe koji ne žive na Kosovu, a imaju važeću ličnu kartu Prištine, da glasaju 7. juna na predstojećim kosovskim izborima, prenosi novinska agencija Beta.

Komesarijat je uputio ovaj zvaničan poziv građanima sa jasnom porukom "da pomognu sunarodnicima u najtežim vremenima". Kako se ističe, ovaj apel je upućen na direktan poziv onih koji žive na Kosovu, gde Srbi ponovo imaju priliku da 7. juna glasaju za svoj opstanak i budućnost na vekovnim ognjištima.

Otvorena telefonska linija za sve informacije

U apelu koji je objavljen na zvaničnom sajtu Komesarijata posebno se naglašava da je u ovom trenutku "važan svaki glas za opstanak i budućnost našeg naroda na Kosovu i Metohiji".

Za sve zainteresovane građane obezbeđena je i direktna info-linija za dobijanje svih neophodnih informacija:

- Broj telefona: 0800 000-506

- Rok za prijavu: Građani se mogu javiti najkasnije do 5. juna

- Radno vreme: Svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova

Autor: D.S.

