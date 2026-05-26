Vučić: Ja ovako nešto nikad nisam video, sve radi, nigde radnika, roboti! Pozvali smo ih na EXPO!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je treći dan zvanične posete NR Kini gde boravi na poziv kineskog predsednika Si Đipinga.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, trećeg dana petodnevne zvanične posete Kini, održao je rano jutros po našem vremenu predavanje na prestižnom Univerzitetu "Ćinghua" u Pekingu.

Predsednik je potom posetio Muzej Komunističke partije Kine, seo u neverovatnu vremensku kapsulu kineskih dostignuća a potom i fabriku Šaomi.

Vučić je rekao da je tokom jutrošnjih susreta i obilazaka mogao mnogo da nauči o svemu tome što je Kina postigla od '49. godine.

Posle obilaska, obratio se uživo iz te velike fabrike:

- Ja ovako nešto nikad nisam video, sve radi, a nigde radnika - roboti! Pozvali smo ih i na EXPO, rekao je Vučić i dodao:

- Danas sam mnogo toga mogao da naučim, pre svega o rezultatima koje je Kina postigla. Ovde je čudesno. Ja sam bio i u Folksvagenu, ovako nešto nisam video. Ovde ima 2.000 radnika, sve su roboti. U dve smene izbace 1.500 automobila. Pogledajte razliku, i u ceni, i margini koju prave. Oni ulaze u trku sa Teslom...

- Pozvali smo ih da ako krenu da razmišljaju o ulaganjima u Evropu da uzmu i Srbiju u obzir, rekao je Vučić dodavši i da su pozvani na EXPO 2027 u Beogradu.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara nakon obilaska korporacije Šaomi istakao je da u Kinu došao da se bori za Srbiju i svoj narod.

- Meni nisu potrebni ni automobili i novac. Ja imam svoj stari automobi, ovo ne bih znao ni da vozim. Ja se borim za građane Srbije, borim se za ljude koji razumeju gde je budućnost, koji razumeju šta je budućnost i to je ono što radim. Što se tiče crvene zastave oni su nama mahnuli odavno, oni ulažu u Kinu, ogroman novac, rade sa Kinom. Neće valjda meni da zabrane ono što su sebi dozvolili? Ja verujme u principijelnost Evropske unije i lidera. Kako bi meni mogli da zamere ono što su sebi dozvolili - saopštio je predsednik Vučić.

- A ne ineteresuje me šta objavljuju naši protivnici. Jer oni se ne bave Srbijom i problemima građana Srbije... Njih ne brinu ljudi, njih brine samo to kada bi oni mogli nekome da služe, pa zato polaze od sebe i nešto svoje džepove da napune, a Srbija i građani u Srbiji ih nikad nisu zanimali - rekao je Vučić na pitanje novinara o izjavama blokadera.

Vučić je kratko odgovarao na pitanja jer je rekao da ga danas čeka pun dan događaja i pun raspored - razgovori u još 5 kompanija, susret sa Čen Bo.

- Žurimo, ne znam kako ćemo sve to stići...

Predsednik Vučić obišao Muzej KP Kine i neverovatnu futurističku vremensku kapsulu kineskih dostignuća

Predsednik Srbije obišao je danas Muzej Komunističke partije Kine, smešten u severnom delu Pekinga u blizini Olimpijskog parka. Vučića je dočekao direktor muzeja Li Džongjuan, a zajedno sa njim u obilasku su i ministri u Vladi Srbije, Siniša Mali, Bratislav Gašić, Jagoda Lazarević, Adrijana Mesarović i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

- Nekada sam gledao „Povratak u budućnost” i mislio da su leteći automobili, pametne mašine i tehnologija koja razume čoveka samo filmska mašta. Danas sam, obilazeći ovu neverovatnu vremensku kapsulu kineskih dostignuća, imao osećaj da sam taj film na neki način i doživeo. Sve što sam video delovalo je toliko napredno, da sam u jednom trenutku pomislio da moj telefon pripada muzeju tehnike, poručio je Vučić posle obilaska Muzeja Komunističke partije Kine, ne skrivajući oduševljenje onim što je tamo video i doživeo.

Ovaj muzej predstavlja spomenik istoriji i ideologiji moderne Kine. Svečano je otvoren 2021. godine, u sklopu proslave stogodišnjice osnivanja partije i od tada služi kao centralno mesto za očuvanje nacionalnog sećanja i prikazivanje puta koji je zemlja prešla od "veka poniženja" do statusa globalne sile.

Arhitektura muzeja nosi duboku simboliku. Fasada je ukrašena sa 160 impresivnih stubova, dok su četiri velike skulpture na ulazu posvećene ključnim temama: osnivanju partije, borbi, izgradnji i reformi.

Sam oblik zgrade podseća na kineski karakter "Gong" (rad), što simbolizuje radničku klasu i snagu naroda.

Unutar muzeja, stalna postavka pod nazivom "Ostati veran prvobitnoj misiji" vodi posetioce kroz hronološki razvoj Kine.

Kroz više od 2.500 fotografija i preko 4.500 istorijskih artefakata, posetioci mogu videti sve, od zapisa sa Prvog nacionalnog kongresa održanog 1921. godine u Šangaju, preko materijala iz perioda Dugog marša i osnivanja NR Kine 1949. godine, pa sve do modernih tehnoloških dostignuća, uključujući modele svemirskih letelica i brzih vozova.

Vučić održao predavanje na Univerzitetu "Ćinghua"

Predsednika Vučića dočekali su predsednik Univerziteta i prorektor Saveta univerziteta.

Vučić je tim povodom poručio sledeće iz Pekinga i ovako ocenio taj nastup:

- Imam čast da održim govor na prestižnom Ćinghua univerzitetu, koji je svetski centar izvrsnosti i ponos akademskog uspeha u Kini. Sledeći moto „Samodisciplina i društvena posvećenost“, ova renomirana ustanova razvijala se i išla putem napretka i razvoja Narodne Republike Kine, doprinoseći ključnim razvojnim oblastima.

- Pod vođstvom predsednika Si Đinpinga, NR Kina i dalje postiže velike pomake u razvoju, u kojem su nauka i obrazovanje ključni pokretači napretka. Siguran sam da će Univerzitet Ćinghua, osnažen čvrstim temeljem briljantnih studenata i naučnika, uspešno ispuniti svoju misiju na tom putu razvoja.

- Čast mi je da podelim neka od svojih viđenja sa talentovanim studentima koji će ostaviti svoj trag u budućoj Kini, ali i u svetskoj nauci i istraživanjima, na korist šire zajednice, poručio je Vučić sa tog univerziteta.

Univerzitet "Ćinghua" osnovan je 22. aprila 1911. godine za vreme vladavine dinastije Đing, kao "Ćinghua imperijalni koledž", sredstvima američkog dela odštete nakon Bokserskog ustanka. Danas predstavlja jednu od najprestižnijih ustanova, ne samo u Narodnoj Republici Kini, već i u celom svetu.

Zajedno sa Vučićem u delegaciji su ministri u Vladi Srbije, Siniša Mali, Bratislav Gašić, Jagoda Lazarević, Adrijana Mesarović i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

Autor: S.M.