U svim kineskim novinama Vučić glavna vest: Predsednik Srbije u fokusu javnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Kini, gde se sastao sa kineskim predsednikom Si Đinping, ali i sa predstavnicima najvećih kineskih kompanija i investicionih fondova. Poseta je izazvala veliku pažnju kineskih medija, koji Vučićev dolazak i razgovore sa državnim vrhom predstavljaju kao jednu od glavnih političkih i ekonomskih tema dana.

Naslovne strane vodećih kineskih novina, portala, televizija... prenose poruke o “čeličnom prijateljstvu” Srbije i Kine, uz ocene da odnosi dve zemlje nikada nisu bili snažniji. Posebno se ističe činjenica da je Srbija među ključnim partnerima Kine u regionu jugoistočne Evrope, kao i da saradnja poslednjih godina beleži konstantan rast.

Tokom sastanka sa Si Đinpingom razgovarano je o unapređenju političke saradnje, novim infrastrukturnim projektima, ulaganjima u industriju, energetiku i moderne tehnologije. Vučić je poručio da Srbija vidi Kinu kao jednog od najvažnijih strateških partnera i zahvalio kineskom rukovodstvu na podršci i investicijama koje su, kako je rekao, promenile ekonomsku sliku Srbije.

Pored razgovora sa kineskim državnim vrhom, predsednik Srbije učestvovao je i na poslovnom forumu sa kineskim privrednicima. Tema su bili novi investicioni projekti, dolazak dodatnih kineskih kompanija u Srbiju, kao i mogućnosti za povećanje izvoza srpskih proizvoda na kinesko tržište.

Analitičari ocenjuju da je velika medijska pažnja koju Vučić dobija u Kini jasan signal da Peking Srbiju vidi kao pouzdanog partnera u Evropi. U kineskim medijima ističe se i lični odnos Vučića i Si Đinpinga, uz poruke da prijateljstvo dve zemlje ima “dugoročan i strateški karakter”.