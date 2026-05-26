'Zahvalan sam joj na ličnom angažovanju, podršci i poverenju koje je uvek pokazivala prema Srbiji' Vučić se sastao sa bivšom ambasadorskom Čen Bo (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Pekingu sa bivšom anbasadorkom Kine u Beogradu i predsednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Čen Bo o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomija i institucija dve zemlje i zahvalio joj na ličnom angažovanju, podršci i poverenju koje je, kako je naveo, uvek pokazivala prema Srbiji.

''Uvek je posebno zadovoljstvo i čast sresti iskrene prijatelje Srbije u svetu, a gospođa Čen Bo bez sumnje je jedna od osoba koje su ostavile dubok trag u odnosima Srbije i Kine'', naveo je Vučić u objavi na Instagramu posle sastanka sa Čen Bo koja je i generalni sekretar Istraživačkog centra diplomatske misli Si Đinpinga.

Istakao je da je sa velikim poštovanjem i zahvalnošću razgovarao sa Čen Bo o geoplitičkim prilikama, položaju Srbije i Kine u savremenim međunarodnim odnosima, kao i o budućnosti bilateralne saradnje i još snažnijem povezivanju ekonomija i institucija dve zemlje.

''Imajući takve prijatelje uz sebe, naše sveobuhvatno strateško partnerstvo danas donosi konkretne rezultate za građane Srbije, od novih investicija i infrastrukture do razvoja najmodernijih tehnologija i novih radnih mesta. Siguran sam da ćemo nastaviti da zajedno gradimo još snažnije veze Srbije i Kine i uveren u nove zajedničke pobede'', naveo je Vučić koji boravi u višednevnoj zvaničnoj poseti Kini.



Autor: Jovana Nerić