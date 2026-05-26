'OSTAVIO JE DUBOK TRAG U POLITIČKOM I DRUŠTVENOM ŽIVOTU SRBIJE' Dačić uputio telegram saučešća povodom smrti Dragoljuba Mićunovića

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je telegram saučešća povodom smrti Dragoljuba Mićunovića.

„Dragoljub Mićunović, univerzitetski profesor, filozof, intelektualac i jedan od osnivača Demokratske stranke, ostavio je dubok trag u političkom i društvenom životu Srbije.

Pripadao je generaciji političara i intelektualaca koji su svojim autoritetom, doslednošću i snagom uverenja obeležili jedno važno vreme naše političke istorije. Poštovao sam njegovu spremnost na dijalog, argumentovanu raspravu i političku kulturu koju je predstavljao.

Porodici, prijateljima, saradnicima i svima koji su ga poštovali izražavam najdublje saučešće“, navodi se u telegramu ministra Dačića.

Autor: Jovana Nerić