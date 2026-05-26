AKTUELNO

Politika

'OSTAVIO JE DUBOK TRAG U POLITIČKOM I DRUŠTVENOM ŽIVOTU SRBIJE' Dačić uputio telegram saučešća povodom smrti Dragoljuba Mićunovića

Izvor: Pink.rs, Foto: Medija Centar Beograd ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je telegram saučešća povodom smrti Dragoljuba Mićunovića.

„Dragoljub Mićunović, univerzitetski profesor, filozof, intelektualac i jedan od osnivača Demokratske stranke, ostavio je dubok trag u političkom i društvenom životu Srbije.

Pripadao je generaciji političara i intelektualaca koji su svojim autoritetom, doslednošću i snagom uverenja obeležili jedno važno vreme naše političke istorije. Poštovao sam njegovu spremnost na dijalog, argumentovanu raspravu i političku kulturu koju je predstavljao.

Porodici, prijateljima, saradnicima i svima koji su ga poštovali izražavam najdublje saučešće“, navodi se u telegramu ministra Dačića.

Autor: Jovana Nerić

#Dragoljub Mićunović

#Ivica Dačić

#telegram saučešća

POVEZANE VESTI

Politika

Dačić izjavio saučešće povodom smrti Petra Matića: Njegova hrabrost i posvećenost ostaće zauvek urezani u našim srcima

Politika

'PAMTIĆEMO GA KAO VELIKOG ZNALCA' Dačić poslao telegram saučešća povodom smrti Branislava Ivkovića

Košarka

'Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak' Dačić uputio saučešće povodom smrti legendarnog Vujoševića

Politika

Njegov doprinos razvoju političke misli i javne debate u Srbiji ostaje nesporan! Vučić uputio saučešće povodom smrti Dragoljuba Mićunovića

Extra

'Njegova dela obeležila su odrastanje mnogih generacija' Ministar Selaković uputio telegram saučešća povodom smrti Siniše Pavića

Politika

Dačić uputio saučešće porodici Radmile Živković: Njene nezaboravne pozorišne i filmske uloge pamtićemo zauvek