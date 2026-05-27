'KURTI POKUŠAVA DA ZAVRŠI OBRAČUN SA SRBIMA' Petković: Neophodno da Srbi podrže Srpsku listu

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da Aljbin Kurti pokušava da hapšenjem sedmoro Srba na Kosovu i Metohiji završi ono što je uz pomoć Nenada Rašiča započeo 15. marta kada je započeo obračun sa srpskim zdravstvenim i obrazovnim institucijama, zbog čega je neophodno da Srbi na Kosovu i Metohiji na izborima 7. juna glasaju za Srpsku listu.

Petković je istakao da je Kancelarija za Kosovo i Metohiju svakodnevno u kontaktu sa porodicama uhapšenih direktora čiji moral, kako je rekao, ne pada jer su svesni da su politički zatvorenici.

"Reč je o političkim zatvorenicima, o ljudima koji su čestiti domaćini, profesionalci, nešto što imamo na Kosovu i Metohiji kao najuglednije ljude. Naši direktori su za svako poštovanje, oni su samo radili svoj posao u obrazovnim institucijama, učili su decu, u zdravstvenim institucijama lečili su pacijente, i Srbe i Albance. Samo su radili svoj posao i zbog toga su na meti Aljbina Kurtija, koji je pokušao prvo 15. marta da zatvori srpske obrazovne i zdravstvene institucije, ali kada to nije uspeo, onda je zajedno sa svojim slugom Nenadom Rašićem krenuo u obračun sa direktorima, želeći na taj način da izvrši dodatni pritisak na te naše institucije koje predstavljaju stub opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji", rekao je on za Informer TV.

Naglasio je da je Aljbin Kurti počeo da se na najgori način obračunava sa Srbima i Srpskom listom jer u svom političkom i ekonomskom programu nema ništa drugo da ponudi svojim biračima.

"Tu nema ni novih fabrika, ni novih radnih mesta, ni povećanja plata i penzija. Dakle, nema ničega od onog što ima ovde u centralnoj Srbiji, nema ničega od one politike kada govorimo o ekonomiji za koju se bori predsednik Aleksandar Vučić. Jedino što ima, to je da napada državu Srbiju, da napada predsednika Aleksandra Vučića i da se obračunava sa srpskim narodom i Srpskom listom", objasnio je Petković.

Dodao je da Kurti ima tri cilja koja pokušava da ispuni - da završi započeto 15. marta, da oslabi Srpsku listu i da zastraši Srbe ne bi li ih naterao da glasaju za Rašića na narednim izborima.

"Ovde je reč o izborima za takozvani parlament u Prištini i od presudnog značaja je da Srbi na Kosovu i Metohiji glasaju za Srpsku listu, koja je jedini legitimni politički predstavnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Vreme je pokazalo da je Srpska lista ta koja se istinski bori za srpske nacionalne interese, koja jedina ima podršku predsednika Aleksandra Vučića i zvaničnog Beograda", rekao je direktor Kancelarije za KiM.

On je istakao da postoje druge tzv. srpske partije, ali da one ne rade u interesu srpskog naroda, već su osnovane da bi pomogle Kurtiju koji bi formiranjem vlade sa njima mogao da kaže da ima multietničku vlast i da sarađuje sa Srbima.

"Nenad Rašić je neko ko je prodao veru za večeru, klasični jedan izdajnik koji je odlučio da za šaku para prosto proda i grobove svojih predaka, svoju veru, i da se odrekne svoga naroda. On je na početku pokušavao da iz tog rezervoara srpskih glasova dobije neku podršku za svoju politiku, a niko ni ne zna kakva mu je politika, odnosno svi znaju da je to zapravo nastavak Kurtijeve politike, jer kakvu politiku može da vodi Nenad Rašić koji kao Kurtijev ministar na tim njegovim sednicama glasa za osnivanje muzeja tzv genocida Srbije na Kosovu i Metohiji", rekao je Petković.

Prema njegovim rečima, Rašić je marioneta za sve ono što može da posluži Kurtiju za formiranje vlade.

"Zato se Kurti borio za Nenada Rašića da bi ostvario makar jedno mesto od tih 10 zagarantovanih u prištinskom parlamentu koji pripadaju srpskoj listi. U mestima gde žive Srbi, ubedljiva podrška srpskog naroda je otišla Srpskoj listi, što znači da na 10 zagarantovanih mesta u prištinskom parlamentu treba da sede predstavnici Srpske liste, jer na taj način mi možemo i da kontrolišemo određene političke procese koji se dešavaju u Prištini", objasnio je Petković.

Naglasio je da Rašić želi da gasi radna mesta koja otvara Beograd zbog čega je počeo da gubi i one glasove koje je imao među Srbima, pa je počeo da dobija glasove među Albancima.

"Počeo je da dobija glasove među Albancima. To pokazuju i prethodni izborni ciklusi. Pre ovih decembarskih izbora Rašić je osvojio oko 1.000 albanskih glasova, a 28. decembra prošle godine Rašić je među tim glasovima koje je dobio imao 1.700 albanskih glasova. I sada mi kažite kada 400 Albanaca glasa za Rašića u Đakovici kada glasaju za njega u Podujevu, u Kačaniku, gde Srbi ne žive, gde ih nema od 1999. godine, kada za Rašića glasaju Albanci u mestima gde su Srbi etnički očišćeni, pa kako onda može da u parlamentu insistira na politici koja će da brani interese srpskog naroda kada su njega u taj parlament uveli Albanci? zato je važno da na ovim izborima svih 10 mesta budu u rukama Srpske liste", rekao je.

Istakao je da Kurti čini sve da ospori glasove Srpskoj listi zbog čega ona ima 25 članova biračkih odbora manje u odnosu na decembarske izbore, kad je takođe bila oštećena.

"Na severu Kosova i Metohije, Srpska lista nema nijednog predsednika opštinskih izbornih komisija. Sve su Albanci i predstavnici takozvanog kosovskog MUP-a. Kurtijeva i Svečljina policija se nalazi na čelu tih komisija, što u najavi znači da će biti najrazličitijih malverzacija", upozorio je Petković.

Dodao je da će se Srpska lista boriti da osvoji svih 10 mandata i pozvao je sva interno raseljena lica da izađu na izbore i podrže Srpsku listu.

"Svaki glas je važan. Interno raseljenih je oko 212.000, manji je broj njih koji imaju prištinska dokumenta. Postoji način na koji se informišu, funkcioniše besplatan kol centar, na koji mogu da dobiju sve informacije. Mogu da se obrate poverenicima u opštinama u centralnoj Srbiji, ali i u opštinskim odborima SNS-a, jer je i naš stranački stav da je potrebno da što veći broj ljudi glasa za Srpsku listu, zato što samo tako možemo da nastavimo da se borimo za naše Kosovo i Metohiju, da sačuvamo ono što je naše", zaključio je Petković.

Autor: Iva Besarabić