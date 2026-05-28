PRAVE SVE - OD STRATEŠKIH BOMBARDERA DO DRONOVA I STELT 'ČUDOVIŠTA': Vučić se sastao sa gigantima kineske vojne industrije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs

Tokom petog dana zvanične posete Kini, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Šangaju sa predstavnicima kineskih kompanija.

Aleksandar Vučić se sastao sa predstavnicima giganata namenske industrije, kompanijama AVIC i ALIT, a sastanku su prisustvovali i ministar finansija Siniša Mali i ministar odbrane Bratislav Gašić.

AVIC je jedno od najvećih kineskih državnih odbrambenih preduzeća, a njegov poslovni obim obuhvata vazduhoplovno naoružanje i opremu, vojno-transportne avione, helikoptere, vazdušne sisteme, opštu avijaciju i druge industrije.

O snazi ovog konglomerata govori i činjenica da je 2021. godine prihod ove firme bio čak 66 milijardi dolara! Ukupno, AVIC zapošljava 407.344 ljudi.

ALIT je videće drzavno preduzeće koje je ovlastila kineska vlada za uvoz i izvoz sistema naoružanja vezanih za vazduhoplovstvo i služi kao most u saradnji u vazduhoplovnoj industriji između Kine i ostatka sveta.

Vučić u zvaničnoj poseti Kini boravi od 24. do 28. maja na poziv predsednika Kine Si Đinpinga.

