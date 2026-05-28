AKTUELNO

Politika

Vučić se oglasio nakon serije sastanaka: U fokusu modernizacija, nove tehnologije i znanje

Izvor: Pink.rs

Predsednik Srbije oglasio se na Instagramu nakon serije sastanaka u Šangaju sa predstavnicima kompanija AVIC, CASIC, CASC, CETC i NORINCO.

"Odličan razgovor sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija", poručio je predsednik.

"Srbija želi da ide u korak sa najmodernijim i najsavremenijim zemljama sveta, ulažući u tehnologije koje mogu da osiguraju veću sigurnost i efikasnost, kako bi mogla da bude garant stabilnosti i pouzdan partner u očuvanju mira. Nastavićemo da ulažemo u modernizaciju, nove tehnologije i znanje, jer samo ozbiljna, odgovorna i dobro opremljena zemlja može da sačuva mir i stabilnost u vremenima koja dolaze."

Autor: A.A.

