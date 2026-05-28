AKTUELNO

Politika

'POZVAO SAM GA U BEOGRAD KAKO BI DODATNO UČVRSTILI VEZE NAŠIH GRADOVA' Oglasio se Vučić posle sastanka sa Čen Điningom (FOTO)

Izvor: Informer.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je Muzej posvećen Prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju, sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije, kao i sa predstavnicima šangajskih kompanija.

Sastanak sa zvaničnikom Komunističke partije Kine u Šangaju

Vučić se sastao se u Šangaju sa članom 20. Političkog biroa Komunističke partije Kine i sekretarom Komiteta KPK grada Šangaja Čen Điningom.

"Zahvalio sam svom domaćinu, visokom funkcioneru KPK Čen Điningu, na veličanstvenom dočeku u Šangaju. Počastvovan sam što imam priliku da naučim mnogo o istoriji i napretku Narodne Republike Kine, impresioniran rezultatima koje su postigli", napisao je Vučić na Instagram nalogu buducnostsrbijeav i dodao:

"Uvek je dobro razgovarati sa ljudima koji imaju viziju budućnosti i razumeju koliko su znanje, i rad važni za prosperitet svake države. Razmotrili smo mogućnosti snažnijeg povezivanja Srbije sa Šangajem, gradom u kome je davne 1921. godine i osnovana Komunistička partija Kine, a koji je danas jedan od vodećih svetskih centara finansija, trgovine i visokih tehnologija, simbol napretka, inovacija i otvorenosti prema svetu".

Istakao je, kaže, značaj većeg prisustva srpskih kompanija i proizvoda na kineskom tržištu i potvrdio opredeljenost naše zemlje da nastavi da razvija sveobuhvatno partnerstvo sa Kinom, zasnovano na međusobnom poštovanju, poverenju i prijateljstvu koje traje decenijama.

"Pozvao sam gospodina Čen Đininga da poseti Beograd, kako bi se dodatno učvrstile veze između naših gradova i otvorio prostor za još intenzivniju saradnju u budućnosti", kaže predsednik Srbije.

Prethodno, Vučić je u Šangaju posetio Muzej posvećen Prvom kongresu KPK u Šangaju, a imao je i sastanke sa predstavnicima kompanije AVIC i ALIT.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Kina

#šangaj

POVEZANE VESTI

Politika

IZNENAĐENJE ZA VUČIĆA U ŠANGAJU! Tokom obilaska muzeja predsednik Srbije naišao na posebnu fotografiju

Politika

NEPRESTANO RADIMO NA JAČANJU NAŠEG ČELIČNOG PRIJATELJSTVA: Vučević se u Šangaju sastao sa Čen Điningom

Politika

KINA JE DANAS NAŠ DRUGI NAJVEĆI TRGOVINSKI PARTNER: Vučić posle sastanka s kineskom delegacijom 'Zahvalan sam na kontinuiranoj i plodonosnoj saradnji'

Politika

DELEGACIJA SNS U POSETI KINI: Poseta Muzeju Komunističke partije Kine u Pekingu (FOTO+VIDEO)

Politika

POŠTOVANJE KOJE KINEZI RETKO POKAZUJU: Vang Ji izašao ispred hotela da sačeka Vučića, usledio važan sastanak u Minhenu (VIDEO)

Politika

PRAVE SVE - OD STRATEŠKIH BOMBARDERA DO DRONOVA I STELT 'ČUDOVIŠTA': Vučić se sastao sa gigantima kineske vojne industrije! (VIDEO)