'POZVAO SAM GA U BEOGRAD KAKO BI DODATNO UČVRSTILI VEZE NAŠIH GRADOVA' Oglasio se Vučić posle sastanka sa Čen Điningom (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je Muzej posvećen Prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju, sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije, kao i sa predstavnicima šangajskih kompanija.

Sastanak sa zvaničnikom Komunističke partije Kine u Šangaju

Vučić se sastao se u Šangaju sa članom 20. Političkog biroa Komunističke partije Kine i sekretarom Komiteta KPK grada Šangaja Čen Điningom.

"Zahvalio sam svom domaćinu, visokom funkcioneru KPK Čen Điningu, na veličanstvenom dočeku u Šangaju. Počastvovan sam što imam priliku da naučim mnogo o istoriji i napretku Narodne Republike Kine, impresioniran rezultatima koje su postigli", napisao je Vučić na Instagram nalogu buducnostsrbijeav i dodao:

"Uvek je dobro razgovarati sa ljudima koji imaju viziju budućnosti i razumeju koliko su znanje, i rad važni za prosperitet svake države. Razmotrili smo mogućnosti snažnijeg povezivanja Srbije sa Šangajem, gradom u kome je davne 1921. godine i osnovana Komunistička partija Kine, a koji je danas jedan od vodećih svetskih centara finansija, trgovine i visokih tehnologija, simbol napretka, inovacija i otvorenosti prema svetu".

Istakao je, kaže, značaj većeg prisustva srpskih kompanija i proizvoda na kineskom tržištu i potvrdio opredeljenost naše zemlje da nastavi da razvija sveobuhvatno partnerstvo sa Kinom, zasnovano na međusobnom poštovanju, poverenju i prijateljstvu koje traje decenijama.

"Pozvao sam gospodina Čen Đininga da poseti Beograd, kako bi se dodatno učvrstile veze između naših gradova i otvorio prostor za još intenzivniju saradnju u budućnosti", kaže predsednik Srbije.

Prethodno, Vučić je u Šangaju posetio Muzej posvećen Prvom kongresu KPK u Šangaju, a imao je i sastanke sa predstavnicima kompanije AVIC i ALIT.

