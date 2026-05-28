IZNENAĐENJE ZA VUČIĆA U ŠANGAJU! Tokom obilaska muzeja predsednik Srbije naišao na posebnu fotografiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, petog dana zvanične posete Kini, posetio je danas Muzej posvećen Prvom kongresu Komunističke partije Kine koji se nalazi u Šangaju.

Predsednika Vučića je dočekala Tang Jun, zamenik partijskog sekretara i zamenik direktora Muzeja, a u obilasku sa predsednikom je i delegacija Srbije. Vučić se upisao i u knjigu počasnih gostiju, a obišao je i Memorijalnu dvoranu Prvog nacionalnog kongresa KPK.

U Muzeju se nalazi i fotografija na kojoj je predsednik Vučić, sa svetskim liderima koji su učestvovali na forumu "Pojas i put".

Ovaj muzej se smatra jednim od najvažnijih političko-istorijskih mesta u modernoj Kini.

Reč je o memorijalnom kompleksu gde je 1921. godine održan Prvi nacionalni kongres KPK, događaj koji Kina danas smatra početkom stvaranja moderne države.

Nalazi se u tradicionalnoj šikumen zgradi u delu grada Huangpu, u blizini poznate četvrti Sinhuandi. Upravo u toj kući okupilo se 13 delegata među kojima je bio i mladi Mao Cedung.

Kompleks danas čine originalno mesto održavanja kongresa, velika moderna izložbena hala i sala za polaganje partijskih zakletvi.

U muzeju je izloženo više od 1.100 eksponata, među kojima su istorijski dokumenti, fotografije, lični predmeti revolucionara i različite verzije "Komunističkog manifesta".

Ono što posebno ostavlja utisak jeste način na koji Kina kroz ovaj muzej povezuje svoju revolucionarnu prošlost sa današnjim ekonomskim i tehnološkim razvojem.

Muzej nije samo istorijska postavka, već i simbol kontinuiteta ideje da je upravo Komunistička partija bila ključni nosilac transformacije zemlje.

Vučić u zvaničnoj poseti Kini boravi od 24. do 28. maja na poziv predsednika Kine Si Đinpinga.

