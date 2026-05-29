Medijski analitičar Uroš Piper oštro je reagovao na sramne izjave Šolakovog novinara Slobodana Georgieva, koji je milijardu dolara investicija dogovorenih u Kini i put predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokušao da predstavi kao običan “city break”. Piper ističe da je šokiran ovakvim pokušajima da se unizi svaki istorijski uspeh države.
Neverovatno je, konstatuje Piper, da opozicija i njihovi mediji pokušavaju da pokvare sve što je dobro za Srbiju, ali dodaje da je najsmešnije od svega to što su sada pokušali da ospore Vučićevu radnu etiku – nešto što mu čak ni najveći politički protivnici nikada nisu dovodili u pitanje.
"Predsednik ustaje u pola 6, a oni u redakciju dolaze u 11, pa odu kući u 13 časova!"
Piper je izneo jasne činjenice i uporedio rad predsednika države sa onima koji ga kritikuju:
– Čovek koji ustaje u pola šest ili šest ujutro, a leže u jedan posle ponoći, da neko kaže za njega da ide na city break? I to kaže čovek koji dođe u redakciju u 11 pre podne, a izađe u 13 časova. I to govore blokaderi – poručio je Piper.
Analitičar dodaje da o lenjosti takozvanih blokadera može i lično da svedoči, jer mnoge od njih iz medija i politike lično poznaje, te da je njihov model ponašanja "tri sata radnog vremena dnevno i tri radna dana nedeljno".
Raskrinkao lidere bivšeg režima i opozicije
Piper se osvrnuo i na to kako se Srbija vodila u prošlosti, upoređujući lenjost bivših funkcionera sa današnjim tempom rada:
– Imali smo nekadašnjeg predsednika Srbije koji je dolazio u deset, a izlazio u dva popodne iz kancelarije. Imamo i jednog lidera opozicione politike iz DSS-a koji je stalno umoran, koji je dolazio u stranku jednom nedeljno na sat ili dva, a na tribinu odlazio jednom mesečno u dva opštinska odbora. I to su vam oni – lenji, dosadni, uspavani i pospani – ogolio je Piper političku scenu.
Na kraju, Piper je naglasio da je žalosno što ti i takvi ljudi misle da sa neradom mogu da vode Srbiju, ali poručuje da narod sve odlično vidi.
– Stižu izbori, neki će biti poslati na medijsko smetlište istorije, a neki na političko smetlište istorije – zaključio je analitičar.
Autor: D.S.