POKRET SOCIJALISTA ODGOVORIO ĐILASU: Delimo vrednosti sa KP Kine, a to su sloboda i socijalna pravda koje on ne može da razume!

Pokret socijalista oštro je reagovao na izjave lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, ističući da su vrednosti koje ova partija deli sa Komunističkom partijom Kine direktna pretnja svemu u šta Đilas veruje.

U saopštenju se naglašava da se saradnja sa kineskim partnerima zasniva na principima slobode i ravnopravnosti, što je sušta suprotnost politici koju zastupa opozicija.

„Pokret socijalista deli vrednosti sa Komunističkom partijom Kine. Socijalna pravda, borba protiv korumpiranih tajkuna, poštovanje načela ravnopravnosti u međunarodnim odnosima i bezuslovna borba za slobodu. Sve su to vrednosti koje direktno ugrožavaju sve u šta veruje Dragan Đilas“, poručuju iz Pokreta socijalista.

Ponosni na saradnju i borbu za Srpski svet

Iz ove partije dodaju da će nastaviti da aktivno rade na jačanju veza sa svim međunarodnim partnerima koji poštuju teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije.

„Pokret socijalista je ponosan na svoju saradnju sa KP Kine i radićemo na jačanju i produbljivanju saradnje i sa Komunističkom partijom Kine i sa svim drugim partijama koje Srbiju vide kao ravnopravnu i celovitu sa Kosovom i Metohijom u svom sastavu i koje smatraju da je stvaranje Srpskog sveta prirodno pravo srpskog naroda, a i to su vrednosti koje Đilas ne može da razume“, zaključuje se u saopštenju Pokreta socijalista.

Autor: D.S.