AKTUELNO

Politika

POKRET SOCIJALISTA ODGOVORIO ĐILASU: Delimo vrednosti sa KP Kine, a to su sloboda i socijalna pravda koje on ne može da razume!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pokret socijalista ||

Pokret socijalista oštro je reagovao na izjave lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, ističući da su vrednosti koje ova partija deli sa Komunističkom partijom Kine direktna pretnja svemu u šta Đilas veruje.

U saopštenju se naglašava da se saradnja sa kineskim partnerima zasniva na principima slobode i ravnopravnosti, što je sušta suprotnost politici koju zastupa opozicija.

„Pokret socijalista deli vrednosti sa Komunističkom partijom Kine. Socijalna pravda, borba protiv korumpiranih tajkuna, poštovanje načela ravnopravnosti u međunarodnim odnosima i bezuslovna borba za slobodu. Sve su to vrednosti koje direktno ugrožavaju sve u šta veruje Dragan Đilas“, poručuju iz Pokreta socijalista.

Ponosni na saradnju i borbu za Srpski svet

Iz ove partije dodaju da će nastaviti da aktivno rade na jačanju veza sa svim međunarodnim partnerima koji poštuju teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije.

„Pokret socijalista je ponosan na svoju saradnju sa KP Kine i radićemo na jačanju i produbljivanju saradnje i sa Komunističkom partijom Kine i sa svim drugim partijama koje Srbiju vide kao ravnopravnu i celovitu sa Kosovom i Metohijom u svom sastavu i koje smatraju da je stvaranje Srpskog sveta prirodno pravo srpskog naroda, a i to su vrednosti koje Đilas ne može da razume“, zaključuje se u saopštenju Pokreta socijalista.

Autor: D.S.

#Dragan Đilas

#Kina

#Komunistička partija Kine

#Kosovo i Metohija

#Pokret socijalista

#Politika

#Srbija

#Srpski svet

POVEZANE VESTI

Politika

DA LI JE VIŠE LJUBOMORAN ŠTO KONFERENCIJU U MINHENU VIDI SAMO NA TV ILI... Orlić odgovorio Đilasu: Glasovi naroda su najbolji pokazatelj

Politika

BRUTALAN ODGOVOR MINISTARKE MESAROVIĆ ĐILASU: Mašinski mozak se nalupetao za sve pare, za čitavih 619 miliona evra!

Politika

MINISTARKA DUBRAVKA ĐEDOVIĆ ODGOVORILA DRAGANU ĐILASU Zakon o rudarstvu je promenjen dok je on bio na vlasti, ali na štetu države!

Politika

ŠTIMAC UDARIO NA ĐILASA: Nikad nisam pomenuo vaše dete, ni vi nemojte moju, toplo preporučujem

Politika

MALI ODGOVORIO ĐILASU: Vaša 'sigurnost' je bio bankrot, zakatančene fabrike i plate od 330 evra – Građani više nikada neće glasati za takvu politiku!

Politika

PUPS povodom napada Dragana Đilasa na mlade aktiviste SNS-a koji su lepili plakate: Pesnice nikada neće pobediti argumente