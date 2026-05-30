Milićević: Ekspo 2027 nije samo veliki događaj - to je slika Srbije koja veruje u svoju budućnost

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević otvorio je danas četvrti Vidovdanski sabor „Jedinstvo i snaga – Srbija”, koji okuplja više od 200 predstavnika srpske dijaspore i Srba iz regiona iz 30 zemalja.

Milićević je na skupu u Domu Vojske Srbije u Beogradu poručio da ovaj sabor nije samo svečano okupljanje, već jedan od najvažnijih godišnjih radnih susreta matice, dijaspore i Srba iz regiona, uz ocenu da je dijaspora jedan od najvažnijih delova našeg nacionalnog bića i jedan od najvećih potencijala budućnosti Srbije.

Ministar je istakao da Srbija svoje ljude u svetu ne doživljava kao goste, već kao deo iste nacionalne, kulturne i državotvorne zajednice i dodao da je, pored očuvanja jezika, kulture i identiteta, jedan od najvažnijih ciljeva državne politike prema dijaspori - povratak.

On je najavio da će jedan od narednih konkretnih koraka biti ozbiljno mapiranje potencijala Srbije i potreba lokalnih samouprava, kako bi se one povezale sa znanjem, iskustvom, kapitalom i kontaktima naših ljudi koji žive van Srbije.

Želimo da znamo šta naše opštine i gradovi mogu da ponude našim ljudima iz dijaspore kao partnerima, kao i koji kraj ima turistički, poljoprivredni, industrijski ili tehnološki potencijal i gde postoje mogućnosti za investicije, saradnju, prenos znanja, poslovno povezivanje ili povratak, ukazao je ministar.

Milićević je najavio i rad na organizaciji velikog poslovnog foruma namenjenog poslovnoj dijaspori, povratnicima, investitorima i svima koji žele da budu deo razvoja Srbije.

Prema njegovim rečima, taj forum ne sme da bude još jedno okupljanje radi okupljanja, već mora da ima jasan cilj i tajming, kao i merljiv rezultat. Srbija danas ima šta da ponudi, a naši ljudi u svetu imaju znanje, iskustvo, kontakte, kapital i ugled, pri čemu je posao države da te dve snage spoji.

Milićević je, govoreći o Ekspu 2027, istakao da je to prilika da Srbija svetu pokaže šta je postala i kuda ide, ali i prilika da dijaspora bude jedan od najvažnijih ambasadora moderne Srbije.

Želimo da naši ljudi širom sveta govore o Srbiji koja se gradi, razvija i otvara nove mogućnosti. Ekspo 2027 nije samo veliki događaj - to je slika Srbije koja veruje u svoju budućnost, poručio je ministar.

Autor: A.A.