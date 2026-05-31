SI GA ODLIKUJE, TRAMP GA CITIRA Vučević poslao snažnu poruku - Srbija pobeđuje!

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Srbije Aleksandar Vučića, Miloš Vučević, objavio je na svom Instagram nalogu poruku u kojoj je istakao značaj međunarodnog položaja Srbije i ugleda koji predsednik Vučić uživa kod svetskih lidera.

Vučević je podelio fotografiju na kojoj je prikazano da je predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping odlikovao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i objavu koja se odnosi na navode da je američki predsednik Donald Tramp citirao stavove srpskog predsednika.

„Predsednik Kine Si Đinping ga odlikuje, predsednik SAD Donald Tramp ga citira. SRBIJA POBEĐUJE!“, napisao je Vučević.

On je i ranije ocenio da poseta predsednika Vučića Pekingu predstavlja potvrdu snažnih odnosa Srbije i Kine, kao i poštovanja koje Srbija uživa na međunarodnoj sceni.

Objava je izazvala brojne reakcije pratilaca na društvenim mrežama, a mnogi su u komentarima istakli da ovakvi susreti i priznanja pokazuju jačanje međunarodnog ugleda Srbije.

Autor: A.A.