Krvava istina Jasenovca! Vučević poslao snažnu poruku: Srbija nikada neće zaboraviti (VIDEO)

Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, poručio je da obeležavanje Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini nosi poruku nezaborava i opomene.

Danas se obeležava Dan sećanja na žrtve genocida počinjenog nad Srbima, Jevrejima i Romima u zloglasnoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Jedno od najmračnijih mesta tog stradanja svakako je logor smrti Jasenovac, simbol brutalnosti i sistematskog uništavanja nedužnog naroda.

Tim povodom oglasio se i lider SNS-a Miloš Vučević, koji je na svom Iks nalogu podsetio na razmere zločina i poručio da istina ne sme biti zaboravljena.

"U logoru smrti "Jasenovac" ubijeno je 700.000 ljudi. Ustaše su ubile 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja. Zveri su ubile 20.000 dece. Ne zaboravljamo, ne ćutimo i učimo na istorijskim greškama", napisao je Vučević.

Ove potresne brojke i danas opominju na monstruoznost ideologije koja je dovela do nezapamćenih zločina nad civilnim stanovništvom. Posebno mesto u kolektivnom sećanju zauzimaju najmlađe žrtve - hiljade dece koja su stradala samo zbog svog porekla.

У логору смрти “Јасеновац” убијено је 700.000 људи. Усташе су убиле 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја. Звери су убиле 20.000 деце.



Не заборављамо, не ћутимо и учимо на историјским грешкама. pic.twitter.com/QW2LVBX5Ee — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 19. април 2026.

Državni vrh i građani Srbije danas odaju počast nevinim žrtvama, uz poruku da se istina mora čuvati i prenositi budućim generacijama. Sećanje na Jasenovac nije samo istorijska obaveza, već i zavet da se takvo zlo nikada više ne ponovi.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida počinjenih u okviru NDH.

- I prošle godine sam u ovo vreme zavetovao se da ćemo izgraditi memorijalni centar u Donjoj Gradini. Pokušali su u prethodnih godinu dana da sruše Srbiju, da sruše našu otadžbinu. Jedan od razloga je bio i taj da ne govorimo o svojoj prošlosti otvoreno. A ja vam obećavam da neće proći nijedan dan, i da ću svake nedelje imati sastanke, dok ovde našim novcem, iz Srbije, ne bude izgrađen memorijalni centar - rekao je predsednik, i dodao da uz njega nikada nikome neće biti zabranjeno da dođe, kao što je danas zabranjeno da Srbi odu u Jasenovac i polože cveće.

