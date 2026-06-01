STAROVIĆ OTKRIO KO JE KOČIO SRBIJU U DECEMBRU: Pojedine zemlje su bile protiv otvaranja klastera 3, a sada shvataju da je to bila greška!

Ministar za evropske integracije Nemanja Starovich izjavio je danas da je sve što se radi na donošenju zakona u Srbiji dovelo do toga da postoji određena vrsta opreznog pozitivizma za otvaranje klastera 3 u procesu evrointegracija.

Kako navodi, to se odnosi i na isplatu iz Fonda rasta EU i otpočinjanje pregovora za svih šest partnera Zapadnog Balkana za pristupanje EU zoni bez rominga.

"Uz sve ovo što smo postigli u Skupštini, na čemu radimo, možemo imati neku vrstu opreznog pozitivizma za otvaranje klastera 3, isplate iz Fonda rasta i da konačno krenu pregovori za svih šest partnera na Zapadnom Balkanu za EU zonu bez rominga, što će se desiti sada na Samitu u Tivtu", rekao je Starovich za Tanjug.

Starovich je podsetio da je početkom godine govorio o tome da se stvari kada je reč o evropskim integracijama Srbije ubrzavaju, ali da u prvih mesec dva dana neće biti vidljivo javnosti, međutim da će u jednom momentu postati jasno svima. Precizirao je da misli na usvajanje paketa proevropskih zakona.

"U tom smislu smo se dokazali na ideji da ne čekajući da se otklone prepreke političke prirode, mi radimo svoj posao, ne samo za klaster 3, već i klaster 2 i klaster 5, a i na prelaznim merilima za poglavlja 23 i 24 radimo da bismo dobili IBAR koji je preduslov za zatvaranje poglavlja", godao je Starovich.

Pojasnio je da nam je za otvaranje klastera potrebna saglasnost Evropskog saveta, a da Evropska komisija odlučuje o isplati iz Fonda rasta za Zapadno Balkan. Ipak, kako je ukazao, i na jednom i na drugom se mora raditi i spremati paralelno.

"Kada govorimo o klasteru 3, ono što je poslednja informacija jeste da i oni koji su bili izuzetno negativni u decembru, sada uviđaju i shvataju da je to bila greška i to uliva određenu dozu pozitivizma", kazao je Starovich.

Ministar je ukazao da iako u EU važi pravilo da su sve zemlje podjednako važne Nemačka, koja je imala određene skepse prema otvaranju klastera 3, ima određenu težinu. Na pitanje da li je moguće da se otvore klasteri bez toga da Srbija uvede sankcije Rusiji, Starovich je kazao da jeste.

"Mislim da je sve moguće, neke zemlje su bile protiv otvaranja u decembru upravo zbog toga, ali sada uviđaju da je bolje ohrabriti", kazao je Starovich.

Govoreći o započinjanju pregovora oko ulaska u zonu EU bez rominga, Starovich je kazao da je Srbija tehnički spremna da taj proces pregovora završi. Istakao je da je važno da i partneri u Evropskoj komisiji i ključne države članice to prepoznaju kao tehnički proces odnosno da ne bude podložan političkom uslovljavanju.

Kada je reč o povlačenju novca iz Fonda rasta, prema Starovichevim rečima, jasno je rečeno da je potrebno usklađivanje seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije.

"Za Fond rasta ista pravila važe za sve, svi smo izloženi konstantnom monitoringu. Što se nas tiče potrebno je da se razreši situacija za set pravosudnih zakona. Mi smo na dobrom putu, naša je želja i ambacija bila da završimo do kraja maja, 24. aprila su stigle preporuke Venecijanske komisije, njihov ekspertski tim je i pohvalio čak neke delove, ali su izneli i nekoliko preporuka. Mi smo ponovo poslali i čekamo da daju zeleno svetlo na usaglašavanje i čim stigne ulazimo u parlament", kazao je Starovich.

Kako je rekao, očekuje se isplata druge franše od 105 miliona evra, treća je 95 miliona evra, a krajem juna će Srbija poslati zahtev i za četvrtu transšu. Na pitanje da li je formiranje Saveta REM-a takođe uslov, Starovich kaže da je to obaveza Srbije iz reformske agende i ukazuje da se ne može kriviti Vlada Srbije ili predsednica parlamenta za to što se dešava.

Govoreći o usaglašavanju sa spoljnom politikom, Starovich je kazao da se Srbiji opet svodi na pitanje Kosova i Metohije odnosno odbranu teritorijalnog integriteta. Odgovarajući na pitanje da li je i dalje prisutna formula pridruživanja da se prvo postaje član NATO-a, pa onda EU, Starovich je kazao da je dugo važila ta formula, ali da se čini da taj pristup više ne važi.

Komentarišući učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Samitu EU u Tivtu 5. juna, Starovich je kazao da je od velike važnosti njegovo prisustvo.

"Biće visok sastav u Tivtu kada govorimo o država članicama, visokog profila, a i govoriće se o temama koje se nas tiču i bolje je da budemo prisutni za stolom, nego na meniju i uvek su drugačiji tonovi kada ste prisutni na skupu", kazao je Starovich.

Na pitanje da li postoji konsenzus oko evropskog puta u vladajućoj koaliciji, Starovich je kazao da se to najbolje vidi prilikom glasanja u Skupštini.

"Poslanici vladajuće većine glasaju i podržavaju sadržinu našeg evropskog procesa, taj kurs je zacrtao predsednik Aleksandar Vučić i ne vidim neka veća iskakanja, poneko različito mišljenje ne utiče na opredeljenost", rekao je Starovich.

Kako je dodao, i dalje je Srbiji potrebno da imamo konsenzus i sa proevropskom opozicijom i civilnim društvima.

"Put će nam biti teži ako nemamo konsenzus", godao je Starovich.

Komentarišući pismo nemačkog kancelara Merca o članstvu Ukrajine u EU, Starovich je naveo da je to pismo najviše posvećeno Ukrajini i novim idejama približavanja Ukrajine EU, a da se u poslednjem pasusu dotiče i Zapadnog Balkana. Kako je rekao, Merc je u tom pismu pokušao da pomiri dva velika interesa u Nemačkoj.

"S jedne strane da se pruži politička podrška Ukrajini, a sa druge strane da se ublaži preovlađujući stav koji je skeptičan prema procesu proširenja i balans između dva interesa su ponuđene formulacije pridruživanja", rekao je Starovich Tanjugu.

Dodao je da su prve reakcije iz Ukrajine bile negativne, ali da je očigledno da je fokus pre svega na Ukrajini i da joj se nudi neka vrsta pridruženog članstva.

"Ne možemo biti zadovoljni sadržinom tog pisma, ali možemo biti zadovoljni što se i Merc uključio u tu debatu koja traje neko vreme, a koja će ishodovati novom metodologijom pridruživanja. Dobro je što je i Merc uvideo da trenutni model ne funkcioniše", godao je Starovich.

Autor: D.S.