SRBIJA JE NA PRVOM MESTU U EVROPI! Vučić saopštio istorijske podatke: Prvi smo po stopi rasta BDP-a, iza nas su ostale najveće evropske sile!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je večeras, tokom gostovanja u emisiji "Ćirilica" na televiziji Prva, zvanične podatke koji potvrđuju privrednu dominaciju naše zemlje na evropskom kontinentu, naglašavajući da je Srbija u prvom kvartalu ove godine zabeležila rast BDP-a od 3,2 odsto.

Predsednik je predstavio listu zemalja koje su ostale iza Srbije i ukazao na najnovije parametre rasta u prolećnim mesecima.

– Ovo su zemlje Evrope po stopi rasta u prvom kvartalu, Srbija i dalje na prvom mestu, 3,2 je Srbija. Iza nas su Poljska, Slovenija, Kipar, Bugarska, Island, Španija, Letonija, Estonija, Hrvatska, Češka, Litvanija, Švedska, Francuska, Holandija, Italija, Slovačka, Nemačka, Švajcarska, Rumunija i Irska – naveo je Vučić.

U aprilu zabeležen skok privrede od četiri odsto

Vučić je istakao da su preduzete ozbiljne mere na polju infrastrukture i građevinskog sektora, što će doneti još bolje ekonomske rezultate u nastavku godine, uprkos izazovima u energetskom sektoru.

– Dodao je da je samo u aprilu rast bio četiri odsto. Ono gde imamo probleme to je energetika. Pojačali smo građevinu i izdavanje dozvola. Verujem da će se to videti u drugom, pre svega trećem i četvrtom kvartalu. I to su dobre vesti – zaključio je Aleksandar Vučić.

Autor: D.S.