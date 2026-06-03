NEMA TU NIČEGA DOBROG PREMA SRBIJI Ana Brnabić raskrinkala sramnu spregu blokadera i Tonina Picule: Lobirali su protiv sopstvene države!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala povodom usvajanja sramnog izveštaja o Srbiji u Evropskom parlamentu, koji je pripremljen pod dirigentskom palicom hrvatskog evroposlanika Tonina Picule. Brnabić je ukazala na to da ovaj dokument predstavlja direktan dokaz kako domaća opozicija, koju je nazvala "blokaderima", otvoreno radi protiv sopstvene države u sprezi sa stranim centrima moći.

Ona je naglasila da su istinu o ovom izveštaju najbolje ogolili sami hrvatski zvaničnici, čime su pale sve maske domaće anti-politike.

Hrvatski evroparlamentarac priznao: Nema tu ničeg dobrog prema Srbiji

Kako navodi predsednica parlamenta, suštinu Piculinog dokumenta najbolje je opisao njegov kolega iz Hrvatske, što jasno pokazuje prave namere koje stoje iza ovog pritiska na našu zemlju.

Tonino Picula, uz svesrdnu podršku blokadera, pripremio je još jedan izveštaj o Srbiji. O izveštaju je sve rekao još jedan evroparlamentarac iz Hrvatske, Gordan Bosanac: "Nema tu ničeg dobrog prema Srbiji". I to je sve što naš narod o tome treba da zna - poručila je Brnabić.

Ona je dodala da ova izjava savršeno oslikava i politiku domaće opozicije prema sopstvenoj zemlji.

Blokaderi pisali izveštaj sa Piculom i unapred mu se raduju

Brnabić je direktno optužila predstavnike opozicije da su aktivno učestvovali u kreiranju ovog dokumenta i lobirali da on bude što gori i nepovoljniji po Srbiju, kako bi to iskoristili u svojim političkim borbama.

Oni su lobirali za ovakav izveštaj, pisali ga sa Piculom, unapred mu se raduju, pozdraviće ga svim srcem kad bude usvojen i otvoreno će se hvaliti da je izveštaj takav zahvaljujući njihovom trudu i delovanju. Dakle - nema tu ničega dobrog prema Srbiji. Ne prema Aleksandru Vučiću ili prema SNS-u, već prema Srbiji - jasna je predsednica Skupštine.

Fundamentalna razlika: Vučić se bori za Srbiju, opozicija protiv nje

Na kraju, Ana Brnabić je napravila jasnu paralelu između odgovorne državne politike i delovanja opozicionih snaga koje ne biraju sredstva da nanesu štetu sopstvenom narodu.

Nasuprot tome, mi nastavljamo da se borimo za što više dobrog za Srbiju. To je još jedna fundamentalna razlika između politike Aleksandra Vučića i anti-politike blokadera - zaključila je Brnabić.

Tonino Picula, uz svesrdnu podršku blokadera, pripremio još jedan izveštaj o Srbiji. O izveštaju sve rekao još jedan evroparlamentarac iz Hrvatske, Gordan Bosanac: "Nema tu ničeg dobrog prema Srbiji". I to je sve što naš narod o tome treba da zna - i o tome i o politici blokadera… pic.twitter.com/YdK3SYsDmm — Ana Brnabic (@anabrnabic) 03. јун 2026.

Autor: D.S.