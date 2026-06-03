SVEČANO U NIŠU: Grad proslavio slavu, gradonačelnik Pavlović poručio – Najsnažnija tvrđava je složan narod!

Grad Niš svečano je obeležio svoju gradsku slavu, Svetog cara Konstantina i caricu Jelenu, uz bogat kulturno-umetnički program, manifestacije i prisustvo visokih državnih zvaničnika i gostiju iz inostranstva.

Obeležavanje je počelo još minule nedelje otvaranjem Rimskog festivala i brojnim manifestacijama u organizaciji ustanova kulture. Najveću pažnju građana privukli su trodnevni "FolkFest" i Rimski festival, koji je obuhvatio radionice za decu, pokazne vežbe i tradicionalni, atraktivni defile kroz grad. Nakon večernjeg bdenja u crkvi Svetog cara Konstantina i carice Jelene i svečane litije, jutros je održana praznična liturgija koju je služio Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit niški g. Arsenije.

Poruka gradonačelnika: Pobeda raste iz sloge, pobedimo dobrotom i ljubavlju

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović uputio je sugrađanima snažnu prazničnu čestitku, podsećajući na istorijski i duhovni značaj cara Konstantina, koji nije upamćen po bitkama, već po miru i slobodi koju je darivao.

Istorija možda pamti moćne, ali vekovi poštuju pravedne. Najsnažnija tvrđava je složan narod. Drage Nišlije, budite jedni prema drugima milostivi i praštajući. Neka vaša ljubav bude iskrena; držite se dobra. U praštanju budite prvi, u dobročinstvu najbrži, a u smirenosti najmudriji - poručio je gradonačelnik Pavlović.

On je podsetio i na predanje o krstu koji se caru Konstantinu ukazao na nebu uoči velike bitke sa porukom "U ovom znaku pobeđuj", istakavši da je to poziv na dobra dela, a ne na osvajanje.

Nišlije, pobeđujmo krstom, ljubavlju, dobrotom i pravim delom. Po delu će nas pamtiti, po rečima pominjati, a po dobroti suditi. Pokažimo da smo dostojni svog grada. Neka nam dom i deca rastu u miru, blagostanju i ljubavi - naglasio je u čestitki prvi čovek Niša.

Svečani prijem u Gradskoj kući i sjajne vesti od ministra Selakovića

Povodom slave, u Gradskoj kući je priređen svečani prijem za brojne zvanice iz zemlje i inostranstva. Među gostima su bili predstavnici diplomatskog kora, kao i delegacije iz većine od ukupno 25 pobratimljenih gradova Niša, koji su došli da rukovodstvu grada čestitaju praznik.

Svečanom prijemu prisustvovali su i ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je istakao da uvek rado dolazi u Niš, kao i ministar kulture Nikola Selaković. Ministar Selaković doneo je sjajnu vest za sve Nišlije – odobren je nastavak finansiranja istraživanja i prezentacije čuvene Konstantinove vile na arheološkom lokalitetu Medijana.

Praznični program u Nišu nastavlja se večeras svečanom Akademijom na nalazištu Medijana, dok će se različite manifestacije na gradskim trgovima održavati sve do petka, 5. juna.



Autor: D.S.