Gradonačelnik Pavlović obišao najbolje niške studente koje je Grad odveo na skijanje

Najbolji studenti sa deset fakulteta Univerziteta u Nišu, koji su sa teritorije grada, trenutno borave na Kopaoniku, gde im je Grad Niš nakon šest godina pauze obezbedio besplatnu obuku skijanja.

Najboljim niškim visokoškolcima obezbeđen je prevoz, smeštaj, oprema za skijanje i pomoć pri obuci gde im pomažu profesori i licencirani instruktori skijanja.

„Želim da se zahvalim Univerzitetu i Gradu Nišu i svim ljudima koji su učestvovali u organizaciji i omogućili da se sve ovo realizuje. Ovo je ujedno i velika motivacija za ostale studente da nastave da se trude i rade kao i do sada“, kazala je Tara Stanojević sa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta.

Blizu pedeset studenata u tri grupe boravi na najvećem skijalištu u Srbiji, gde jedni prolaze osnovnu skijašku obuku, a drugi usavršavaju vožnju na snežnim stazama.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović proveo je podne na stazi sa studentima.

„Ponosan sam što možemo da dovedemo pedesetak studenata da skijaju ovde na Kopaoniku. Nadam se da će im druženje i uživanje ovde, u narednih nedelju dana, biti fantastično. Potrudili smo se da kao Grad Niš finansiramo boravak i skijanje za naše studente i zaista sam ponosan. Sledeće godine voleo bih da vidim još više studenata na stazi“, poručio je gradonačelnik Pavlović.

Sa studentima svakodnevno radi devet profesora sa niškog Fakulteta sporta i iskusni ski instruktori.

Autor: S.M.