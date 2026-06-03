GLIŠIĆ U DONJOJ BORINI: Vučić ispunio obećanje, škola od septembra spremna za đake!

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić posetio je gradilište u Donjoj Borini kod Malog Zvornika, gde su u toku intenzivni radovi na kompletnoj rekonstrukciji Osnovne škole "Braća Ribar".

Glišić je tom prilikom naglasio da je od ključnog značaja da se svi procesi ubrzaju kako bi sve bilo potpuno spremno za početak nove školske godine.

Moramo da intenziviramo radove na objektu i napolju i unutra kako bismo školu predali 1. septembra na korišćenje učenicima. Moderan objekat biće od koristi za 110 mališana iz Donje Borine i Brasine. Izgrađena je i sportska sala kakvu nemaju učenici u većim gradovima - poručio je ministar Glišić.

Jevtić: Predsednik Vučić je ispunio obećanje dato građanima Malog Zvornika

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić istakao je da je reč o kapitalnom projektu koji lokalna samouprava nikada ne bi mogla da realizuje sama, bez direktne i svesrdne pomoći države.

Dugujemo veliku zahvalnost ministru Darku Glišiću i Vladi Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić je, kada je razgovarao sa građanima u Malom Zvorniku, obećao da će biti izvršena rekonstrukcija ove škole, što je i učinjeno, a izgrađena je i moderna toplana na biomasu - izjavio je Jevtić.

Meštani oduševljeni: Sada možemo da planiramo budućnost u svom kraju

Ministra Glišića su na terenu dočekali i brojni meštani Donje Borine, koji nisu krili zadovoljstvo što državni vrh redovno obilazi njihovo selo i brine o njihovim potrebama.

Građani su uputili veliku zahvalnost državi na svemu što čini za poboljšanje životnog standarda u ovom delu Srbije – od ulaganja u obrazovanje i decu, preko izgradnje novog vodovoda, pa sve do obnove putne infrastrukture. Kako su sami meštani naglasili, zahvaljujući ovakvim kapitalnim projektima, oni i njihove porodice sada mogu sa sigurnošću da planiraju svoju budućnost na teritoriji opštine Mali Zvornik.

Autor: D.S.